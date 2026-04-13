Víctima de ataque en colegio de Calama fue dada de alta tras 17 días hospitalizada

Haydée Moya, la asistente educacional que fue brutalmente agredida en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, recibió el alta médica el domingo por la noche, poniendo fin a 17 días de hospitalización.

La noticia fue difundida -a través de su cuenta de Instagram- por el concejal Inti Alavia, quien es hijo de la trabajadora de la educación que sufrió graves heridas el pasado 27 de marzo en el establecimiento.

"Como familia queremos comunicar, con profunda emoción, que nuestra madre, Haydée Moya Moya, ha sido dada de alta y hoy se encuentra en casa junto a nosotros", indicó el comunicado, en el que se afirmó también que "hoy comienza una nueva etapa, con su proceso de recuperación y rehabilitación debido a la complejidad de las múltiples heridas físicas y psicológicas ocasionadas por lo vivido".

Los seres queridos de la afectada extendieron su agradecimiento por las muestras de afecto y solidaridad recibidas a lo largo de las casi tres semanas posteriores al incidente, enfatizando que "ese cariño y acompañamiento fueron una fuerza fundamental para que ella pudiera salir adelante".

Además, los hijos de la asistente educacional recalcaron el inicio de una batalla legal, no solo en busca de justicia para su madre, sino también "para que en Chile nunca más vuelva a ocurrir una tragedia similar contra ningún trabajador o trabajadora de la educación".

Respecto al agresor, Hernán Meneses, de 18 años, es el único imputado por el violento incidente ocurrido al interior del recinto, donde resultó fallecida la inspectora María Victoria Reyes.

Meneses permanece en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación.