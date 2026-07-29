Codelco reportó desprendimiento de roca en la Carretera El Cobre

La Dirección de Comunicaciones de Codelco reportó este miércoles un "desprendimiento de roca" registrado en la Carretera El Cobre, que conecta las comunas de Rancagua y Machalí y con la División El Teniente, en la Región de O'Higgins.

La estatal detalló que el incidente ocurrió alrededor de las 10:30 horas y se trató, específicamente, de un "desprendimiento de roca desde la ladera del cerro hacia la calzada, en el Tramo 2A, kilómetro 30,5" de la vía, "a consecuencia de las precipitaciones asociadas al último evento climático en la zona".

Precisó que tuvo lugar "en un sector correspondiente al área industrial de la División: un tramo de tránsito exclusivo para transporte industrial", y que "no dejó personas lesionadas ni daños materiales".

Sin embargo, "de inmediato se activaron los protocolos de seguridad: se dio aviso al Centro de Control de Carretera, se realizó la segregación y aseguramiento del área afectada para evitar el acceso al sector de riesgo, y se implementó un desvío controlado del tránsito para resguardar la continuidad operacional".

Codelco cerró indicando que mantiene "labores de monitoreo permanente de las condiciones climáticas en la zona precordillerana, para prever las óptimas condiciones de desplazamiento y desarrollo de las faenas mineras".