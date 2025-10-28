Derrumbe en El Teniente: Allanan dependencias de Codelco y Sernageomin

Personal del Ministerio Público y de la PDI realiza allanamientos en dependencias de Codelco y Sernageomin de varias regiones este martes, en el marco de la investigación por el derrumbe en la mina El Teniente, que el pasado 31 de julio causó la muerte de seis mineros.

El fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, supervisa el despliegue en las oficinas de Santiago, aunque el ente persecutor precisó en redes sociales que "se realizan diligencias simultáneas en distintas regiones del país" por la misma causa.

Por ejemplo, 120 funcionarios de la PDI y seis fiscales trabajaron en la División El Teniente desde esta mañana, operativo que según la orden del Juzgado de Garantía de Rancagua "buscaba recabar información sobre el accidente del pasado 31 de julio, complementaria a la ya entregada con anterioridad por la empresa", indicó Codelco en un comunicado.

De acuerdo con la estatal, los detectives "fueron recibidos por personal de Codelco y se les brindó todas las facilidades para la realización de su labor, con la misma disposición que ha sido permanente desde el comienzo de la investigación con todas las autoridades involucradas".

"La compañía seguirá facilitando las indagatorias y procedimientos por las que sea requerida, en tanto avanza con las medidas de retorno seguro y progresivo en la División El Teniente", cierra el escrito.

Durante esta mañana, personal de la PDI realizó diligencias en las oficinas de la Casa Matriz de Codelco y de la División El Teniente en Rancagua.

Previo a estos allanamientos, la última novedad en torno al caso se dio a conocer a mediados de agosto, cuando Cubillos informó a familiares de las víctimas que la causa por cuasidelito de homicidio no tendría resultados en el corto plazo.

Esta noticia generó frustración entre los deudos, en ese entonces expresada por Ana Pavez, hermana de Moisés Pavez: "Aquí hay culpables que tienen que pagar y, de partida, tienen que partir las cabezas grandes de (Máximo) Pacheco y (Andrés) Music", fustigó la afectada, en referencia a altos directivos de Codelco.

De hecho, las querellas por cuasidelito de homicidio interpuestas por los familiares -también en agosto- apuntan directamente al presidente de la estatal, y acusan una supuesta conducta de imprudencia temeraria por parte de la mesa directiva y de la empresa contratista involucrada.

En esa oportunidad, el abogado querellante Christian Berndt también manifestó su preocupación por la "evidente falta de recursos" en la Fiscalía para llevar a cabo una investigación adecuada, incorporando la opinión de especialistas.

Por lo pronto, el fiscal Cubillos ha confirmado que los altos ejecutivos de Codelco, incluidos Máximo Pacheco y el presidente ejecutivo, Rubén Alvarado, serán citados a declarar como testigos en este caso.