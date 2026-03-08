Síguenos:
Energía que Conecta: El rol de las mujeres dentro del sector eléctrico

En este capítulo de Energía que Conecta en Cooperativa, conversamos con Andrea Viacava, gerente de servicios jurídicos corporativos de la CGE, sobre el rol de las mujeres al interior de la industria energética "altamente masculinizada" -afirma- y cómo se ha abierto un espacio para ellas. En esa línea, afirmó que "existe un interés por las carreras STEM (por mujeres), pero hay un tema cultural donde en muchos casos se dice que la ingeniería es para hombres", sin embargo, reparó que eso está cambiando.

"Lo importante no es solo incorporar a las mujeres, sino que reconocer que en la diversidad y las distintas miradas, suman", enfatizó.

