En esta edición de Energía que Conecta en Cooperativa abordamos los alcances del proyecto de ley "Ordenemos la cuenta", diseñado para mitigar las alzas en las tarifas eléctricas y gestionar las deudas acumuladas con distribuidoras mediante un esquema de pago postergado al 2028.

También hablamos sobre la extensión del subsidio para familias vulnerables hasta 2027, la implementación de mecanismos solidarios entre grandes y pequeños consumidores, y la creación de planes de obras urgentes para mejorar la estabilidad del servicio.

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