Gobierno presentó proyecto para extender el subsidio eléctrico

El Gobierno presentó este lunes un proyecto de ley que busca enfrentar la deuda con las distribuidoras eléctricas y extender el subsidio eléctrico.

La iniciativa tiene discusión inmediata y busca actuar antes del alza proyectada para el mes de julio.

En el texto del proyecto se explica que se "extiende el otorgamiento de subsidio eléctrico y de esta manera considera un aporte de un monto adicional anual de 120 millones de dólares", medida que "permitirá aliviar la economía doméstica de las familias más vulnerables ante las alzas tarifarias".

Además, incluye modificaciones al sistema de tarificación semestral, las que se aplicarán especialmente en las regiones de Los Ríos y Los Lagos.