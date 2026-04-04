Este sábado se reanudó el suministro de gas argentino al sur de Chile

La ministra de Energía, Ximena Rincón, confirmó este sábado la reanudación del envío de gas argentino al sur de nuestro país, que estuvo pausado a raíz de un incumplimiento normativo de la parte trasandina.

La interrupción del suministro levantó críticas y preocupaciones en el Maule y el Biobío por la crítica situación de los combustibles, ya agravada por el alza de precios.

"Según las informaciones entregadas por la SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustibles), dentro de las próximas horas se debería dar por finalizado el evento que provocó la interrupción del suministro de gas desde Argentina hacia las regiones de Ñuble y Biobío", posteó más temprano la autoridad en X.

En horas de la noche, la ministra subrayó que desde que tomaron conocimiento de la situación el miércoles, "trabajamos sin descansar hasta resolver el problema de manera completa", mediante coordinaciones con la SEC, ENAP, las Delegaciones Regionales, las Seremías y las empresas involucradas.

Así las cosas, "podemos decir que todos están en condiciones de recibir el gas que viene desde Argentina, cumple con la norma, y eso hace que no exista ningún riesgo", remató.

Antes de que se restableciera la recepción, Rincón insistió que "el suministro residencial nunca fue suspendido, mientras que el sector industrial ha contado con respaldo para seguir operando".

Debido a la interrupción, la oposición evaluaba citar a la titular de Energía a la Cámara.

"La solución ya comenzó a implementarse"

Javier Salamanca, seremi de Energía del Biobío, informó que "la solución al suministro ya comenzó a implementarse. Esta situación se originó la noche del miércoles 1 de abril, cuando se detectó una falla en el ingreso de gas".

En tanto, su par del Ñuble, Cristián Jaque, afirmó que "esto se abordó oportunamente: desde el miércoles en la noche, activamos la coordinación con la SEC, las empresas y los seremi, lo que permitió resguardar en todo momento el suministro para hogares y servicios esenciales, sin que se generaran cortes a la ciudadanía".