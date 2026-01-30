Síguenos:
País | Energía | Generación eléctrica

Tarifas eléctricas 2026: ¿En qué zonas bajará la cuenta de la luz y por qué?

Autor: Redacción Cooperativa

Un error en los cálculos de la CNE y sobreestimaciones de activos de empresas de transmisión generarán descuentos inesperados para este semestre.

Santiago mantendrá sus precios, mientras que el norte verá ligeras alzas.

Tarifas eléctricas 2026: ¿En qué zonas bajará la cuenta de la luz y por qué?
El panorama de las tarifas eléctricas para el primer semestre de 2026 trae sorpresas para la mayoría de las familias chilenas. Contrario a las proyecciones iniciales que vaticinaban alzas, un ajuste administrativo debido a pagos en exceso realizados anteriormente obligará a las empresas a devolver recursos a los usuarios.

Javier Piedra Fierro, director de la Fundación Energía para Todos, detalló en Lo Que Queda del Día que "supimos hace unos meses de que la Comisión Nacional de Energía (CNE) tuvo algunos errores en cálculos de tarifas, se le pagó de más a las generadoras, por tanto se tenía que entregar plata de vuelta".

"Lo mismo pasó con la empresa de transmisión Transelec, que sobreestimó sus activos, por tanto también se le pagó de más en su tarifa. En la raya para la suma, también se le pagó de más, por tanto ahora se va a ver un descuento", explicó.

Impacto regional: Bajas y alzas

Aunque el descuento es generalizado, el efecto final dependerá de la comuna:

  • Copiapó: Baja del 6,5%.
  • Coquimbo: Baja del 9,5%.
  • Valparaíso: Bajas entre 3,4% y 7%.
  • Santiago: Se mantendrá estable (variación mínima del -0,06%). "En Santiago nos tenemos que alegrar de que no va a subir, pero no que va a bajar", aclaró el docente.
  • De Rancagua a Concepción: Bajas cercanas al 3,5%.
  • De Arica a Antofagasta: Se registrarán alzas leves, ya que el descuento no logró absorber el incremento proyectado por los costos de mercado.

Proyecciones a largo plazo: La luz al final del túnel en 2028

A pesar de estos ajustes puntuales, Piedra Fierro advirtió que no se esperan cambios estructurales significativos en el corto plazo, sin embargo, el 2028 se perfila como el punto de inflexión para una baja más permanente.

"A partir del año 2028 vamos a comenzar a ver bajas. ¿Por qué? Porque existen contratos eléctricos con generadoras que ya se empiezan a acabar", precisó.

Fierro explicó que "hoy pagamos un cargo extra en la cuenta de la luz para pagar una deuda que asumimos con las generadoras por haber tenido congelada la tarifa muchos años y ese cargo extra baja de 23 pesos por kilowatt-hora a 9 pesos. Entonces ahí vamos a tener una rebaja".

Por el momento, el experto instó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los pliegos tarifarios oficiales, aunque reconoció que estos documentos suelen ser "ilegibles" para el público general, reafirmando la utilidad de portales ciudadanos como cuentadelaluz.cl.

