Experto llamó al oficialismo a "bajar revoluciones" y promover el diálogo en la gestión económica

El economista Rodrigo Echecopar (FA), investigador del centro de estudios Rumbo Colectivo, llamó este jueves al oficialismo a "bajar un poquito las revoluciones" y avanzar en acuerdos en la política económica, luego de las polémicas relacionadas con el aumento en el precio de las bencinas y los dichos sobre un presunto "Estado en quiebra", que el propio Gobierno ha tenido que recular.

En su participación en El Primer Café de Cooperativa, el experto frenteamplista sugirió al sector gobernante "conversar, dialogar y bajar un poquito las revoluciones, porque estamos con medidas unilaterales, declaraciones rimbombantes muy fuertes que están generando un impacto económico concreto y también una incertidumbre que a la larga también tiene un impacto económico", afirmó.

Frente a esto, Echecopar subrayó la importancia de un gobierno que "dialogando y construyendo con otros, puede ir avanzando en esas agendas que hace falta".

Experto advierte que mientras la administración gubernamental asume consecuencias políticas, los ciudadanos terminan financiando las repercusiones monetarias. (FOTO: ATON)

Por su parte, Alejandro Weber, exsubsecretario de Hacienda y decano de la Facultad de Economía, advirtió que, frente a los "dolor ineludible del alza de los combustibles", la Administración del Presidente José Antonio Kast tuvo que "jugar sus cartas" y tomar decisiones que pueden traer "consecuencias".

"El Gobierno está pagando los costos políticos y la ciudadanía va a pagar los costos económicos, porque evidentemente se está sincerando el precio", enfatizó el economista en El Primer Café.

Asimismo, Weber advirtió que, aunque "hay medidas de mitigación focalizada que mi juicio son correctas, algo que es súper importante respecto del crecimiento es que estamos metiendo una serie de costos a la economía que no hemos ponderado lo suficiente".

"Hay un desfase entre los ingresos y los gastos"

Mientras que el economista Luis Eduardo Escobar, director de la Fundación Chile 21, indicó en El Primer Café que el país enfrenta "un deterioro del cual hay que hacerse cargo".

En detalle, dio cuenta que "hay un desfase entre los ingresos y los gastos que no es sostenible en el tiempo", por lo que, aunque descartó que Chile está en "crisis" económica, es necesario precisar medidas como la reducción de impuestos.

"La derecha habla de compensar las reducciones de los impuestos, la verdad es que hay que ver cómo elevamos los impuestos a un nivel tal que permita sustentar los niveles de gastos que queremos mantener en el tiempo, sobre los cuales ha habido acuerdos y han sido todos aprobados por ley", puntualizó Escobar, que señaló también que, pese a que la "reducción de impuestos la plantearon durante la campaña", el Ejecutivo debe centrarse en otros temas más importante.

Finalmente, la directora del Centro de Estudios Financieros del ESE Business School de la Universidad de los Andes, Cecilia Cifuentes, salió en defensa de la Administración Kast y afirmó que, frente a la polémica por los combustibles, "lo que se ha hecho es razonable".

"No es razonable, en una situación de estrechez fiscal como la que tenemos, destinar recursos para subsidiar combustibles fósiles, sobre todo un subsidio que además es tremendamente costoso y que tiene un componente regresivo bien importante", cuestionó la economista.

Según explicó, "uno podría tener un relativo consenso de que es necesario traspasar esta alza a los consumidores, focalizando ayudas en los grupos que se ven más afectados".