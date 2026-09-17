A horas de su apertura: Municipalidad de La Florida da luz verde a fonda Doña Florinda

Tras dejar en vilo la realización de la fonda Doña Florinda, la Municipalidad de La Florida finalmente autorizó su funcionamiento luego de que la productora a cargo presentara una nueva propuesta.

A través de un comunicado, la autoridad comunal informó que la propuesta permitió resolver las observaciones relacionadas con la disponibilidad y condiciones de los estacionamientos, uno de los requisitos establecidos para los eventos de Fiestas Patrias en la comuna.

"En virtud de una nueva propuesta presentada esta tarde, fuera del plazo establecido, por la productora a cargo, se ha determinado otorgar las patentes comerciales y de alcoholes necesarias para el desarrollo de fonda Doña Florinda", señalaron desde el municipio.

Posteriormente, señalaron en el documento que estas medidas responden "a la necesidad de resguardar la seguridad y el bienestar de vecinos de la comuna y de los asistentes a dicho evento, que durante años anteriores han enfrentado reiteradas afectaciones al libre tránsito, producto de la utilización de calles y espacios públicos aledaños por parte de los asistentes".

Cabe señalar que la Municipalidad de La Florida inicialmente no había otorgado los permisos correspondientes a dos fondas que buscaban funcionar durante Fiestas Patrias en la comuna, situación que derivó en la cancelación de una de ellas, Florida Bier Fest.