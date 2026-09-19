Carabineros eleva a 13 el número de fallecidos en accidentes durante Fiestas Patrias

Carabineros entregó el segundo balance de tránsito de estas Fiestas Patrias, que elevó a 13 el número de fallecidos en accidentes viales, lo que constituye 86% más respecto del mismo período del año pasado.

En la explanada del Paseo Bulnes, el general Víctor Vielma, jefe de la Zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, expresó que "los balances no son positivos".

"Debemos informar que, a día de hoy, han fallecido 13 personas a nivel nacional, lo que representa 86% más respecto del mismo periodo del año pasado. Son 13 familias que están lamentando la pérdida de un ser querido en vez de estar disfrutando, descansando y reencontrarse familiarmente", lamentó.

"Todavía queda celebración de Fiestas Patrias, por lo que el llamado es a disfrutar con responsabilidad, prudencia y que no sea una fecha para estar lamentando tragedias", exhortó el uniformado.

Detenidos por conducir bajo efectos de alcohol y drogas

Vielma también cifró en más de 36.200 los vehículos fiscalizados e informó la aplicación de más de 10.900 exámenes -alcotest y narcotest- a nivel nacional.

"A raíz de estos exámenes que practicamos, hemos logrado detener a 170 conductores: 139 de ellos asociados al consumo de alcohol; 27 de ellos asociados al consumo de drogas; y cuatro por conducción temeraria. Fueron puestos a disposición del Minsiterio Público", afirmó el jefe de la Zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial de Carabineros.

"También notificamos más de 1.100 infracciones al tránsito, asociadas principalmente a causales indirectas de siniestros con fatalidad; vale decir, el exceso de velocidad, el no uso del cinturón de seguridad y el no uso del sistema de retención infantil", añadió.

"Estas tres infracciones son las que te pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte cuando ocurre un siniestro vial", afirmó Vielma.