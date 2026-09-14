Fiestas Patrias 2026: Conoce las fondas y celebraciones gratuitas

Las Fiestas Patrias ya comienzan a tomar forma en distintas zonas del país, que durante septiembre tendrán actividades para celebrar con música, gastronomía y tradiciones chilenas.

Entre las opciones también hay fondas y celebraciones gratuitas, con alternativas desde el norte hasta el sur de Chile. Estas son algunas de las actividades que se realizarán durante los próximos días:

Norte

Arica:

La Fonda Costumbrista Doña Azapa se realizará entre el miércoles 16 y el domingo 20 de septiembre en el Estadio Italiano, en el Valle de Azapa.

Centro

Valparaíso:

Las tradicionales fondas del Parque Alejo Barrios se realizarán entre el jueves 17 y el domingo 20 de septiembre, en Playa Ancha. El recinto contará con ramadas, puestos de entretención y gastronomía.

Puente Alto:

La Vuelta del Raco se realizará entre el viernes 18 y el domingo 20 de septiembre, desde las 12:00 hasta las 21:00 horas, en el Pueblito de Las Vizcachas.

Talagante:

La Fiesta de la Chilenidad se desarrollará desde el jueves 17 hasta el domingo 20 de septiembre, a partir de las 11:00 horas, en avenida Esmeralda con República.

Quinta Normal:

La Quinta Fonda tendrá lugar este sábado 12 y domingo 13 de septiembre, desde las 13:00 horas, en la Casona Dubois, ubicada en avenida Ayuntamiento 1650.

Paine:

Las Fiestas Patrias en Paine tendrán actividades entre el jueves 17 y el domingo 20 de septiembre, desde las 12:00 hasta las 00:00 horas, en distintos puntos de la comuna. Las celebraciones se realizarán en el Estadio Caupolicán de Huelquén, el Estadio La Huachera de Pintué y la cancha del Club Colonia Kennedy en Hospital, mientras que en el centro de Paine habrá actividades en el Estadio Municipal entre el 17 y el 19 de septiembre.

Ñuñoa:

La Fondita de la Plaza de Ñuñoa se extenderá desde el miércoles 16 hasta el domingo 20 de septiembre, en la Plaza Ñuñoa.

Franklin:

La Franklin Fonda 2026 se realizará este sábado 12 y domingo 13 de septiembre en el Galpón 5, ubicado en San Isidro 2257.

Quilicura:

Quilicura Celebra en Familia tendrá actividades el jueves 17 y viernes 18 de septiembre, desde las 14:00 horas, en la cancha Santa Luisa.

Maipú:

La Fiesta Costumbrista se desarrollará entre el jueves 17 y el domingo 20 de septiembre, desde las 12:00 hasta las 22:00 horas, en Plaza de Maipú.

Sur

Linares:

La Fiesta de la Chilenidad de Linares se desarrollará entre el jueves 17 y el domingo 20 de septiembre en la Plaza de Armas de la comuna.

Quillón:

Las Fiestas Patrias de Quillón se realizarán entre el jueves 17 y el domingo 20 de septiembre en el Espacio San Francisco, ubicado en avenida O'Higgins 1653.

Concepción:

Las fondas de Fiestas Patrias se desarrollarán durante cinco días en el Estadio Ester Roa, con actividades entre el miércoles 16 y el domingo 20 de septiembre.