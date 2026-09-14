Fiestas Patrias 2026: Conoce las fondas y celebraciones gratuitas
Varias comunas del país preparan celebraciones para estas Fiestas Patrias, con fondas y actividades gratuitas de norte a sur.
Varias comunas del país preparan celebraciones para estas Fiestas Patrias, con fondas y actividades gratuitas de norte a sur.
Las Fiestas Patrias ya comienzan a tomar forma en distintas zonas del país, que durante septiembre tendrán actividades para celebrar con música, gastronomía y tradiciones chilenas.
Entre las opciones también hay fondas y celebraciones gratuitas, con alternativas desde el norte hasta el sur de Chile. Estas son algunas de las actividades que se realizarán durante los próximos días:
La Fonda Costumbrista Doña Azapa se realizará entre el miércoles 16 y el domingo 20 de septiembre en el Estadio Italiano, en el Valle de Azapa.
Las tradicionales fondas del Parque Alejo Barrios se realizarán entre el jueves 17 y el domingo 20 de septiembre, en Playa Ancha. El recinto contará con ramadas, puestos de entretención y gastronomía.
La Vuelta del Raco se realizará entre el viernes 18 y el domingo 20 de septiembre, desde las 12:00 hasta las 21:00 horas, en el Pueblito de Las Vizcachas.
La Fiesta de la Chilenidad se desarrollará desde el jueves 17 hasta el domingo 20 de septiembre, a partir de las 11:00 horas, en avenida Esmeralda con República.
La Quinta Fonda tendrá lugar este sábado 12 y domingo 13 de septiembre, desde las 13:00 horas, en la Casona Dubois, ubicada en avenida Ayuntamiento 1650.
Las Fiestas Patrias en Paine tendrán actividades entre el jueves 17 y el domingo 20 de septiembre, desde las 12:00 hasta las 00:00 horas, en distintos puntos de la comuna. Las celebraciones se realizarán en el Estadio Caupolicán de Huelquén, el Estadio La Huachera de Pintué y la cancha del Club Colonia Kennedy en Hospital, mientras que en el centro de Paine habrá actividades en el Estadio Municipal entre el 17 y el 19 de septiembre.
La Fondita de la Plaza de Ñuñoa se extenderá desde el miércoles 16 hasta el domingo 20 de septiembre, en la Plaza Ñuñoa.
La Franklin Fonda 2026 se realizará este sábado 12 y domingo 13 de septiembre en el Galpón 5, ubicado en San Isidro 2257.
Quilicura Celebra en Familia tendrá actividades el jueves 17 y viernes 18 de septiembre, desde las 14:00 horas, en la cancha Santa Luisa.
La Fiesta Costumbrista se desarrollará entre el jueves 17 y el domingo 20 de septiembre, desde las 12:00 hasta las 22:00 horas, en Plaza de Maipú.
La Fiesta de la Chilenidad de Linares se desarrollará entre el jueves 17 y el domingo 20 de septiembre en la Plaza de Armas de la comuna.
Las Fiestas Patrias de Quillón se realizarán entre el jueves 17 y el domingo 20 de septiembre en el Espacio San Francisco, ubicado en avenida O'Higgins 1653.
Las fondas de Fiestas Patrias se desarrollarán durante cinco días en el Estadio Ester Roa, con actividades entre el miércoles 16 y el domingo 20 de septiembre.