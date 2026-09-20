Las fondas de Santiago ingresaron a su jornada de clausura con una alta concurrencia de público y balances comerciales ampliamente favorables.

Recintos emblemáticos como la "Gran Fonda de Chile" (Parque O'Higgins) y la "Fonda Corazón de Chile" (Parque Estadio Nacional) convocaron a miles de personas en torno a presentaciones musicales, juegos típicos y gastronomía criolla, superando en su jornada inaugural los 30 mil asistentes solo en el Parque O'Higgins, según balances municipales.

Entre los asistentes que acudieron a festejar, las opiniones sobre el costo de los productos mostraron matices, aunque coincidieron en una masiva presencia de público.

Desde la perspectiva de los comerciantes, el balance de las jornadas festivas dejó cuentas alegres tanto por el flujo de clientes como por la seguridad observada en los recintos.

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