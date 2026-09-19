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Monumento al general Baquedano fue reinaugurado con desfile militar en Providencia

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El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, encabezó este sábado la ceremonia y desfile de reinauguración del monumento al general Manuel Baquedano.

La actividad se desarrolló junto a la escultura ecuestre emplazada en plena avenida Providencia, en un acto que congregó a diversas autoridades civiles y a delegaciones de las Fuerzas Armadas y de Orden.

El homenaje marcó un hito local al constituirse como el primer desfile comunal por las Glorias del Ejército celebrado en dicho trazado urbano, en las inmediaciones del monumento que retornó a su base el pasado 10 de marzo tras ser intervenido por los destrozos registrados en octubre de 2019.

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