El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, encabezó este sábado la ceremonia y desfile de reinauguración del monumento al general Manuel Baquedano.

La actividad se desarrolló junto a la escultura ecuestre emplazada en plena avenida Providencia, en un acto que congregó a diversas autoridades civiles y a delegaciones de las Fuerzas Armadas y de Orden.

El homenaje marcó un hito local al constituirse como el primer desfile comunal por las Glorias del Ejército celebrado en dicho trazado urbano, en las inmediaciones del monumento que retornó a su base el pasado 10 de marzo tras ser intervenido por los destrozos registrados en octubre de 2019.

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