Al cierre de su discurso con motivo de la inauguración de las fondas del Parque O'Higgins, el Presidente José Antonio Kast sorprendió al público santiaguino al recitar una paya en honor al país, pero también aludiendo a algunos hitos de sus seis meses en el Gobierno.

"Brindo por nuestro Estrecho de Magallanes", manifestó el Mandatario, sacando aplausos solo días después de cerrar la controversia con Argentina en torno a la soberanía de Chile sobre aquel área austral.

En alusión a las críticas de la exvocera Mara Sedini, el Jefe de Estado añadió: "Dicen que somos fomes, y puede que tengan razón, pero no nos eligieron para contar chistes, sino para arreglar nuestra nación".

"Y quiero acabar mi paya con esperanza y con amor: le digo a todo Chile: tranquilos, no solo vamos a estar bien, sino que vamos a estar mucho mejor", remató Kast.

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