Temuco: rescatan a niño de siete años que estaba inconsciente y deshidratado dentro de auto

Un niño de siete años fue hallado en estado inconsciente al interior de un vehículo en la comuna de Temuco, Región de La Araucanía.

El hallazgo se produjo en el sector SOFO, en momentos en que inspectores municipales realizaban tareas de patrullaje preventivo y fiscalización enmarcadas en las celebraciones de Fiestas Patrias.

Tras detectar la presencia del menor en el auto y advertir que no reaccionaba a los estímulos, los funcionarios de Seguridad Pública activaron los protocolos de coordinación y solicitaron el auxilio de personal policial.

"En el marco de las labores preventivas y de fiscalización por Fiestas Patrias, personal de Seguridad Pública de la Municipalidad de Temuco detectó a un niño de 7 años inconsciente al interior de un vehículo estacionado en el sector SOFO", afirmaron desde la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Temuco.

Rescate y traslado por signos de deshidratación

Una vez alertada la situación, efectivos de Carabineros llegaron al lugar y ejecutaron las maniobras para abrir el automóvil y sacar al menor de su interior, según consignó T13.

En el sitio del suceso, personal de emergencia prestó las primeras atenciones médicas al niño, confirmando que evidenciaba signos de deshidratación debido al encierro.

Finalmente, desde la administración municipal puntualizaron que el procedimiento adoptado contempla la derivación de la totalidad de los antecedentes al Juzgado de Familia respectivo, con el objetivo de determinar responsabilidades y salvaguardar la protección del menor.