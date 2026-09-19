Con un despliegue superior a los 10 mil efectivos se desarrolló este sábado la Gran Parada Militar 2026 en la elipse del Parque O’Higgins.

La ceremonia, que fue la primera encabezada por José Antonio Kast como Presidente de la República, dejó una serie de postales que marcaron su desarrollo.

Entre los momentos destacados están el paso de los especialistas en montaña del Ejército -quienes lucieron un vistoso traje blanco-, además de los cuatrimotos todoterreno y el paso del ganado mular, que también son importantes para las tropas de montaña.

A estos momentos se sumó uno de los momentos tradicionales del evento: esquinazo de cueca.

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