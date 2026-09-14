Gobierno lanza recetario para aprovechar sobras del 18 y desata críticas en redes

De cara a las celebraciones de Fiestas Patrias, el Ministerio del Medio Ambiente presentó un recetario con distintas alternativas para reutilizar los alimentos que queden después de los festejos y evitar que terminen como desperdicio.

El llamado "Recetario de Fiestas Patrias, una segunda vida para nuestros alimentos" fue presentado este lunes por la cartera y reúne cinco preparaciones pensadas para reutilizar alimentos que hayan quedado de las celebraciones, entre ellos choripanes, papas fritas, pollo o carne asada, anticuchos y dulces chilenos.

La propuesta busca reducir el desperdicio de alimentos y su impacto en el medioambiente, promoviendo que las sobras sean utilizadas como ingredientes para preparar nuevos platos.

"Aprovechar no significa volver a comer lo mismo, sino usar la creatividad para convertir lo que tenemos en una nueva comida", plantea el documento.

La iniciativa, sin embargo, abrió un debate en redes sociales, principalmente entre usuarios que consideraron que el mensaje no toma en cuenta las dificultades económicas que enfrentan algunas familias y calificaron la publicación como una "burla".

Otros usuarios relacionaron el recetario con antiguas polémicas vinculadas a recomendaciones para enfrentar el alto precio de los alimentos, mientras que algunos defendieron la iniciativa y destacaron la importancia de reducir el desperdicio.