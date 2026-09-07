Otra tradición dieciochera: el cotizador de precios del Sernac

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) lanzó el tradicional cotizador de Fiestas Patrias para comparar precios de productos típicos y verificar las opciones más baratas en la canasta básica dieciochera.

La herramienta permite encontrar insumos para la parrilla, ensaladas, acompañamientos e incluso postres, usando como referencia el consumo de una familia de cuatro integrantes.

Con los análisis, la opción más económica -incluyendo asado carnicero, costillar, pechuga de pollo, longaniza, cerveza y bebida- ronda en torno a los 23 mil pesos, que representan una baja de casi 5.500 respecto al año anterior.

Sin embargo, la alternativa con productos de la mejor calidad alcanza los 78 mil pesos; un incremento significativo comparado con 2025, donde dicha canasta costaba 58 mil 500.

Carolina González, directora subrogante del Sernac, indicó que "el precio promedio de la canasta es del orden de los 45 mil pesos. Respecto de la comparación con el año pasado, el precio mínimo tuvo una disminución del 19%, lo que se debe a que hay más competencia" en el mercado.

"Sin embargo, el precio máximo de 78 mil pesos constituye un aumento del 33%, ya que los productos premium o de alta gama tuvieron un incremento de su valor" respecto a 2025, agregó.

El cotizador se encuentra en la página web del Sernac.

"Si 'Tomé', no manejé", llama el Gobierno en la comuna del Biobío

En paralelo, el Gobierno lanzó la campaña preventiva "En Tomé, Se Toman Buenas Decisiones" para que el ciudadano chileno tenga conciencia al conducir.

El subsecretario de Transportes, Martín Mackenna, hizo "un llamado a tomar buenas decisiones en estas Fiestas Patrias y evitar siniestros de tránsito, que el año pasado cobraron la vida de más de 1.500 personas".

"Si 'Tomé', no manejé", expresó la autoridad.