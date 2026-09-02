Pacto público-privado busca frenar siniestros en buses interurbanos

Con el fin de frenar las cifras de siniestralidad vial —que durante 2025 registraron 158 fallecidos y más de 5.400 accidentes asociados a la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas—, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), Mutual de Seguridad y gremios de buses del transporte interurbano suscribieron un compromiso sectorial de prevención y seguridad.

La iniciativa busca instalar un estándar compartido en la industria a través de campañas de sensibilización, capacitaciones y controles internos preventivos, cobrando especial relevancia ante la proximidad de las Fiestas Patrias, período en el que Senda y Carabineros intensificarán los operativos del programa Tolerancia Cero.

El director subrogante de Senda, Eduardo Barros, destacó que "es muy importante seguir promoviendo espacios preventivos al interior de todas las instituciones, empresas públicas y privadas".

"El compromiso transversal de los trabajadores y las trabajadoras también es crucial en que esto pueda salir adelante y que podamos cuidar no solamente la vida de quienes trabajan al interior de las empresas, sino que también de los pasajeros y la ciudadanía en general",

Por su parte, el gerente de Seguridad Vial de Mutual de Seguridad, Luis Alberto Stuven, enfatizó que "más allá de este pacto, lo que buscamos es que las empresas realicen con sus trabajadores controles preventivos de manera permanente. De esa forma se puede prevenir siniestros de tránsito y mejorar la cultura de seguridad en todas las empresas".

afirmó la autoridad.

Prácticas vigentes

Desde el sector privado valoraron la instancia y destacaron las acciones que ya se ejecutan en el rubro.

"Hemos hecho capacitaciones con distintas instituciones. Hemos invitado a Conaset a capacitar a empresarios, hemos invitado a la Mutual de Seguridad, con quien hemos trabajado tanto en regiones como en Santiago, generando capacitaciones que hacemos cuatro veces en el año", detalló la gerenta general de la Asociación Nacional de Buses (ABI Chile), Carolina Navarrete.

En tanto, la gerenta general de Turbus, Denise Garate, relevó la experiencia acumulada en la aplicación de controles preventivos antes del despacho de las máquinas.

"Nosotros llevamos más de 15 años con esta cultura de seguridad. Partimos hace más de 15 años con el control de alcotest; hoy día realizamos más de 315.000 alcotest a todos nuestros tripulantes antes de su salida, y también tenemos implementado el narcotest antes de la salida", indicó la ejecutiva.

El plan de acompañamiento de la Mutual de Seguridad para las empresas del sector considerará asesoría técnica, orientación permanente y protocolos preventivos durante todo el periodo festivo de septiembre.