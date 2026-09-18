¿Qué alimentos están prohibidos para las mascotas en Fiestas Patrias?

Con la llegada de las Fiestas Patrias, las reuniones familiares y los asados se convierten en el centro de las celebraciones; instancias aromáticas que suelen llamar la atención de las mascotas, lo que lleva a sus tutores a cometer el error de compartirles alimentos potencialmente peligrosos para su salud.

Organismos como el Colegio Médico Veterinario de Chile (Colmevet) y diversas clínicas cifran que las consultas de urgencia asociadas a la ingesta de alimentos dieciocheros aumenta entre el 25% y el 30% cada año.

En este contexto, Verónica Quevedo, médico veterinaria de Purina, explica que "alimentos típicos como empanadas, choripanes o restos de asado contienen altos niveles de grasas, condimentos y sal que dañan el sistema digestivo de los animales. Esto puede producir desde gastroenteritis agudas hasta cuadros graves como pancreatitis".

Asimismo, los riesgos más frecuentes surgen cuando a los animales se les da huesos de pollo o cerdo. Al masticarlos, perros y gatos se astillan fácilmente, y su filo pueden causar perforaciones u obstrucciones en el estómago e intestinos.

Respecto a los alimentos aliñados y embutidos -como longanizas, salchichas o prietas-, su exceso de condimentos irrita la mucosa gástrica e intestinal de las mascotas, provocando vómitos y diarreas severas.

Por último, la cebolla y el ajo presentes en el pino de las empanadas, el pebre y otros platos, contienen sustancias tóxicas para caninos y felinos.

¿Qué hacer si mi mascota está ansiosa por probar?

Quevedo señaló que "la principal recomendación es no cambiarle (al animal) su alimentación habitual, y si se desea calmar su ansiedad cuando la familia esté comiendo, utilizar las golosinas diseñadas especialmente para ellos".

"Los snacks semihúmedos formulados para mascotas son una alternativa adecuada para saciar sus ganas de masticar algo sabroso sin exponerlos a riesgos de salud", afirmó la especialista.

Otro consejo importante es recordar a familiares y amigos que no deben dar sobras de comida a las mascotas, por muy insistentes que sean al pedir; y mantener bien cerrados los contenedores de basura o restos de asado para evitar que los animales revuelvan e ingieran huesos o envases contaminados.

"Disfrutar de estas Fiestas Patrias en familia también implica proteger la salud de nuestros animales. Evitar la comida humana y ofrecerles premios o snacks aptos para ellos es la mejor manera de asegurar que también tengan una celebración tranquila y sin emergencias médicas", concluyó la doctora Quevedo.