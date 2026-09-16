Sistema Red reforzará recorridos de buses en torno al Parque O'Higgins

"Para apoyar el regreso a casa de las personas que vayan a celebrar las Fiestas Patrias", el sistema Red Movilidad -otrora Transantiago- anunció el refuerzo de algunos recorridos en torno al Parque O'Higgins.

Se trata de servicios que "saldrán de las inmediaciones de las estaciones de Metro Parque O'Higgins y Rondizzoni hacia Renca, Quilicura, Puente Alto, Lo Espejo, Pudahuel, Maipú, Las Condes y Peñalolén".

"Los servicios reforzados, los cuales se identificarán con una letra X al lado del número, estarán disponibles entre la madrugada del viernes 18 y el domingo 20 de septiembre", dijo la coordinación metropolitana.

Los recorridos incluidos son:

Desde Metro Parque O'Higgins

507x, a Pudahuel

506x, a Maipú

406x, a Las Condes

506x, a Peñalolén

Desde Metro Rondizzoni

105x, a Renca

307x, a Quilicura

210x, a Puente Alto

345x, a Lo Espejo

Aplicaciones lanzan ofertas para el 18

Las Fiestas Patrias también motivan promociones de aplicaciones de transporte, que ofrecen descuentos en algunos traslados determinados.

DiDi anunció rebajas -sujetas a stock- de 25% en los valores de viajes desde y hacia fondas como La Pampilla, en Coquimbo; y la Medialuna Monumental, en Rancagua; mientras que el descuento será de 20% en traslados a los parques O'Higgins y Padre Hurtado, en Santiago.

Cabify tendrá un descuento de 30% con el código "Cabifonda", pero será válido solamente dentro de la ciudad y en torno a viajes hacia y desde puntos como fondas en La Florida y Santiago.