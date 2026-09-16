Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago24.5°
Humedad25%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Festivos | Fiestas Patrias

Sistema Red reforzará recorridos de buses en torno al Parque O'Higgins

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Además, aplicaciones de transporte han lanzado ofertas limitadas de descuento.

Sistema Red reforzará recorridos de buses en torno al Parque O'Higgins
 ATON archivo
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

"Para apoyar el regreso a casa de las personas que vayan a celebrar las Fiestas Patrias", el sistema Red Movilidad -otrora Transantiago- anunció el refuerzo de algunos recorridos en torno al Parque O'Higgins.

Se trata de servicios que "saldrán de las inmediaciones de las estaciones de Metro Parque O'Higgins y Rondizzoni hacia Renca, Quilicura, Puente Alto, Lo Espejo, Pudahuel, Maipú, Las Condes y Peñalolén".

"Los servicios reforzados, los cuales se identificarán con una letra X al lado del número, estarán disponibles entre la madrugada del viernes 18 y el domingo 20 de septiembre", dijo la coordinación metropolitana.

Los recorridos incluidos son:

Desde Metro Parque O'Higgins

  • 507x, a Pudahuel
  • 506x, a Maipú
  • 406x, a Las Condes
  • 506x, a Peñalolén

Desde Metro Rondizzoni

  • 105x, a Renca
  • 307x, a Quilicura
  • 210x, a Puente Alto
  • 345x, a Lo Espejo

Aplicaciones lanzan ofertas para el 18

Las Fiestas Patrias también motivan promociones de aplicaciones de transporte, que ofrecen descuentos en algunos traslados determinados.

DiDi anunció rebajas -sujetas a stock- de 25% en los valores de viajes desde y hacia fondas como La Pampilla, en Coquimbo; y la Medialuna Monumental, en Rancagua; mientras que el descuento será de 20% en traslados a los parques O'Higgins y Padre Hurtado, en Santiago.

Cabify tendrá un descuento de 30% con el código "Cabifonda", pero será válido solamente dentro de la ciudad y en torno a viajes hacia y desde puntos como fondas en La Florida y Santiago.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada