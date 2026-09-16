Sistema Red reforzará recorridos de buses en torno al Parque O'Higgins
Además, aplicaciones de transporte han lanzado ofertas limitadas de descuento.
Además, aplicaciones de transporte han lanzado ofertas limitadas de descuento.
"Para apoyar el regreso a casa de las personas que vayan a celebrar las Fiestas Patrias", el sistema Red Movilidad -otrora Transantiago- anunció el refuerzo de algunos recorridos en torno al Parque O'Higgins.
Se trata de servicios que "saldrán de las inmediaciones de las estaciones de Metro Parque O'Higgins y Rondizzoni hacia Renca, Quilicura, Puente Alto, Lo Espejo, Pudahuel, Maipú, Las Condes y Peñalolén".
"Los servicios reforzados, los cuales se identificarán con una letra X al lado del número, estarán disponibles entre la madrugada del viernes 18 y el domingo 20 de septiembre", dijo la coordinación metropolitana.
Los recorridos incluidos son:
Desde Metro Parque O'Higgins
Desde Metro Rondizzoni
Las Fiestas Patrias también motivan promociones de aplicaciones de transporte, que ofrecen descuentos en algunos traslados determinados.
DiDi anunció rebajas -sujetas a stock- de 25% en los valores de viajes desde y hacia fondas como La Pampilla, en Coquimbo; y la Medialuna Monumental, en Rancagua; mientras que el descuento será de 20% en traslados a los parques O'Higgins y Padre Hurtado, en Santiago.
Cabify tendrá un descuento de 30% con el código "Cabifonda", pero será válido solamente dentro de la ciudad y en torno a viajes hacia y desde puntos como fondas en La Florida y Santiago.