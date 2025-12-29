Autoridades inspeccionaron plataformas para show pirotécnico en Valparaíso
Autoridades de Valparaíso y Viña del Mar fiscalizaron los últimos preparativos para el tradicional espectáculo de fuegos artificiales que se realiza en el puerto con motivo de la llegada del Año Nuevo.
