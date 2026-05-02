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Tópicos: País | Festivos

Fin de semana largo deja cuatro fallecidos y 180 accidentes a nivel nacional

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El balance de Carabineros precisa que un total de 263.719 vehículos salió de la Región Metropolitana con motivo del feriado.

Hasta ahora, 115 personas han sido detenidas y se han cursado 1.591 infracciones durante los controles en carretera.

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Carabineros realizó un balance de los accidentes de tránsito en carreteras por el fin de semana largo del Día Internacional del Trabajador, durante el cual -hasta ahora- se han reportado cuatro fallecidos y 180 siniestros viales en el país.

Según la policía uniformada, esta suma implica una disminución de hasta el 50% respecto al año anterior. Además, se determinó que las principales causas de siniestros fatales siguen siendo la conducción desatenta, el consumo de alcohol o drogas y el exceso de velocidad.

En cuanto al flujo vehicular, el teniente coronel Néstor Vega, de la Prefectura de Tránsito y Carreteras, señaló en Radio Carabineros que un total de 263.719 vehículos salieron de la Región Metropolitana.

"Hubo una salida de vehículos que superó en un 13% lo que teníamos proyectado y que también coincidía con la proyección que hace el Ministerio de Obras Públicas (MOP), lo cual nos genera una situación para el domingo, porque vamos a tener un retorno probablemente un poco más recargado", reparó.

Asimismo, pidió a la comunidad precaución en su regreso a la Región Metropolitana, pronosticando congestión vehicular a contar de las 15:00 horas en la Ruta 5 Sur y Ruta 68.

Además, se realizaron 30.917 controles, 6.475 exámenes de alcoholemia y narcotest, dejando a 115 detenidos y 1.591 infracciones cursadas en todo el país.

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