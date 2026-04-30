"Peaje a Luca" por fin de semana largo: Revisa los horarios y rutas

El Gobierno anunció la implementación del "Peaje a Luca" en distintas rutas del país ante la masiva salida de vehículos proyectada para este fin de semana largo, marcado por el feriado del viernes 1 de mayo.

Según las estimaciones de las autoridades, más de 400 mil automóviles dejarían la Región Metropolitana hacia distintos destinos, con horarios de mayor congestión entre las 19:00 y 22:00 horas de este jueves 30 de abril, y entre las 10:00 y 13:00 horas del viernes 1.

En tanto, para el retorno a Santiago se espera que la mayor afluencia vehicular se registre entre las 14:00 y 19:00 horas del domingo 3 de mayo.

¿Dónde habrá "Peaje a Luca"?

La medida regirá en los peajes Lo Prado y Zapata de la Ruta 68 este jueves 30 de abril entre las 07:00 y 13:00 horas, y el viernes 1 de mayo entre las 07:00 y 10:00 horas.

También se aplicará en los peajes Nueva Angostura de la Ruta 5 Sur y Las Vegas de la Ruta 5 Norte, en ambos sentidos.

Además, los camiones tendrán una rebaja del 50% en la tarifa durante la madrugada, en los mismos puntos mencionados.

Rebaja en peaje para el regreso a Santiago

Para el retorno a la capital, el "Peaje a Luca" estará disponible el domingo 3 de mayo entre las 07:00 y 13:00 horas.

En el caso de la Ruta 68, aplicará en los peajes Lo Prado y Zapata solo en dirección a Santiago, mientras que en Nueva Angostura, de la Ruta 5 Sur, y Las Vegas, de la Ruta 5 Norte, regirá en ambos sentidos.

Ese mismo domingo, los camiones también tendrán una rebaja del 50% en la tarifa entre las 00:00 y las 07:00 horas.