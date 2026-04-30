"Peaje a Luca" por fin de semana largo: Revisa los horarios y rutas
Se espera que más de 400 mil automóviles abandonen la Región Metropolitana.
Se espera que más de 400 mil automóviles abandonen la Región Metropolitana.
El Gobierno anunció la implementación del "Peaje a Luca" en distintas rutas del país ante la masiva salida de vehículos proyectada para este fin de semana largo, marcado por el feriado del viernes 1 de mayo.
Según las estimaciones de las autoridades, más de 400 mil automóviles dejarían la Región Metropolitana hacia distintos destinos, con horarios de mayor congestión entre las 19:00 y 22:00 horas de este jueves 30 de abril, y entre las 10:00 y 13:00 horas del viernes 1.
En tanto, para el retorno a Santiago se espera que la mayor afluencia vehicular se registre entre las 14:00 y 19:00 horas del domingo 3 de mayo.
La medida regirá en los peajes Lo Prado y Zapata de la Ruta 68 este jueves 30 de abril entre las 07:00 y 13:00 horas, y el viernes 1 de mayo entre las 07:00 y 10:00 horas.
También se aplicará en los peajes Nueva Angostura de la Ruta 5 Sur y Las Vegas de la Ruta 5 Norte, en ambos sentidos.
Además, los camiones tendrán una rebaja del 50% en la tarifa durante la madrugada, en los mismos puntos mencionados.
Para el retorno a la capital, el "Peaje a Luca" estará disponible el domingo 3 de mayo entre las 07:00 y 13:00 horas.
En el caso de la Ruta 68, aplicará en los peajes Lo Prado y Zapata solo en dirección a Santiago, mientras que en Nueva Angostura, de la Ruta 5 Sur, y Las Vegas, de la Ruta 5 Norte, regirá en ambos sentidos.
Ese mismo domingo, los camiones también tendrán una rebaja del 50% en la tarifa entre las 00:00 y las 07:00 horas.