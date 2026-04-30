Autoridades fiscalizaron terminales de buses por fin de semana largo
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Autoridades de Transportes junto a Carabineros fiscalizaron este jueves los terminales de buses, en la previa al fin de semana largo por el festivo del Día Internacional de los Trabajadores.
Con aplicación de exámenes de alcohol y drogas para conductores y asistentes, además de la ayuda de perros detectores de sustancias prohibidas, se buscó asegurar que los viajes fieran completamente seguros para los pasajeros.
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