Fin de semana largo deja siete muertos por accidentes de tránsito

Siete personas fallecidas en total se registraron por accidentes de tránsito en las carreteras en el marco del fin de semana largo de Semana Santa, cifra que iguala al mismo periodo del año pasado.

El Ministerio de Obras Públicas precisó que de Santiago salieron más de 360.000 vehículos durante este fin de semana, un 10% menos de lo proyecto en su inicio. No obstante, hay 10% más de automóviles que vinieron a la capital, contando alrededor de 580.000 autos haciendo uso de las diferentes rutas de entrada y salida de la Región Metropolitana.

En cuanto a la cifra de fallecidos, se trata de cuatro personas muertas por atropello y tres por colisión. Además, se realizaron 57.000 controles en las vías, lo que dejó a 122 personas detenidas por conducción bajo los efectos del alcohol y 35 por conducción luego de haber consumido algún tipo de droga.

El ministro Martín Arrau señaló que "el número de fallecidos es similar al del año pasado, lo que para nosotros, por supuesto, es razón de tristeza. Y por eso es tan, tan importante reforzar la responsabilidad en la conducción, no solo en respetar las velocidades máximas, sino estar atentos a las condiciones del tráfico".

"Otro aspecto muy relevante de subrayar es que en sectores rurales la gravedad de los accidentes es mayor que en sectores urbanos. Por lo tanto, el llamado también es a la responsabilidad en la circulación en sectores rurales. Los fallecidos en accidentes de tránsito en su mayoría también son peatones, y acá el llamado también es a la prevención", afirmó.

En tanto, se cursaron 2.800 infracciones, de las que 1.900 fueron por exceso de velocidad. De estas, seis personas resultaron detenidas por conducir sobre 60 kilómetros por hora a lo indicado en algunas rutas del país.

Asimismo, hay otras 752 infracciones por el no uso del cinturón de seguridad y 239 por el no uso del sistema de retención infantil.

Se estima que el regreso masivo de automovilistas a la capital se registre entre las 17:00 y 23:00 horas.