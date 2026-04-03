Semana Santa: La historia, tradición y fe que siguen intactas en Chile

La Semana Santa en nuestro país se ha consolidado como una de las celebraciones más significativas en el calendario, manteniéndose como parte del patrimonio cultural.

"La Semana Santa en Chile constituye un puente entre el pasado y el presente. La fe ha sido históricamente un motor de cohesión social y una forma de expresión cultural que se ha mantenido vigente", aseguró Andrés Goycoolea, historiador de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes.

Cuasimodo: Una tradición viva de la zona central

El académico explicó que una de las expresiones más representativas es el Cuasimodo, una tradición costumbrista que se originó a fines de la época colonial y a principios del siglo XIX como una escolta a caballo para proteger a los sacerdotes que llevaban la comunión a enfermos tras la Pascua de Resurrección.

"Cuasimodo es una de las expresiones más representativas de la religiosidad popular chilena. Ha logrado mantenerse en el tiempo como una manifestación cultural, pese a los cambios en su sentido original", puntualizó Goycoolea, quien señaló que la práctica se mantiene vigente en localidades como Chacabuco y Talagante (Región Metropolitana).

Cofradías: Vida social e imágenes religiosas

El historiador sostuvo que, durante los siglos XVII Y XVIII, la Semana Santa era el centro de la vida social en Chile, donde las iglesias y parroquias funcionaban como espacios de encuentro.

"Las cofradías articulaban tanto la vida religiosa como la social, (permitiendo) la participación de diversos sectores de la comunidad", aseveró al respecto.

En tanto, agregó que las imágenes religiosas jugaron un rol fundamental en la evangelización en nuestro país: "Facilitaban la comprensión de los relatos sagrados y fortalecían la vivencia de la fe", afirmó el experto, quien señaló que también cumplían una función práctica vinculada a la organización y financiamiento de estas celebraciones.