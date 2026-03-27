Semana Santa: Más de 450 mil vehículos saldrán de Santiago

Carabineros informó este viernes que alrededor de 450 mil vehículos saldrán de la Región Metropolitana durante el fin de semana largo de Semana Santa y anunció un despliegue especial para monitorear las rutas y evitar accidentes.

Las fiscalizaciones comenzaron a partir de este viernes en el terminal de buses Sur Alameda, donde el general Víctor Vielma de Carabineros, jefe de Zona de Tránsito, explicó que se dispondrá de una "presencia policial activa y permanente en las diferentes rutas de salida desde la Región Metropolitana".

De acuerdo con proyecciones del Ministerio de Obras Públicas (MOP), el oficial informó que saldrán "más de 454 mil vehículos desde la RM a diferentes partes del país", consignó La Tercera.

Carabineros estará "controlando y fiscalizando a todos aquellos conductores que cometan conductas que puedan ser constitutivas de algún siniestro vial", enfatizó Vielma.

El jefe de Zona de Tránsito de la policía uniformada lamentó que 205 personas perdieron la vida durante la Semana Santa de 2025, por lo que hizo un llamado "a desplazarse siempre a una velocidad razonable y prudente, a programar su viaje para no incurrir en inconductas durante su desplazamiento".

El general advirtió que "351 personas han fallecido" en accidentes viales en lo que va de este año: "No se expongan a riesgo de atropello, crucen en lugares o pasarelas que están habilitadas para los efectos, transiten por las bermas", concluyó.