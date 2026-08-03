Abogados de Carabineros tenían doble contrato, por las mismas funciones

Funcionarios de Carabineros que se desempeñan como oficiales de justicia, con doble contrato por iguales funciones, es una de la irregularidades que detectó la Contraloría General de la República (CGR) en una indagación en la institución armadas.

"Se identificó que 36 abogados mantenían simultáneamente dos contratos de 22 horas semanales cada uno para realizar las mismas funciones, situación que contraviene la normativa y jurisprudencia vigente", detalló la CGR.

La auditoría, realizada a la Dirección Nacional de Personal de Carabineros, se centró en el cumplimiento durante 2024 de las jornadas laborales de los oficiales de justicia y de aquellos funcionarios contratados adicionalmente por resolución para desempeñar funciones transitorias mediante la modalidad conocida como CPR.

La investigación constató que 144 abogados trabajaban como oficiales de justicia, labor por la que recibieron remuneraciones que en conjunto superaron los $5.540 millones durante el citado año. "De ellos, 36 tenían además un segundo contrato CPR por otras 22 horas semanales, por el cual percibieron en total más de $1.944 millones", dice el reporte.

"La Contraloría verificó que estos funcionarios desarrollaban las mismas tareas en ambos contratos, pese a que la normativa permite una contratación adicional solo cuando se trata de funciones distintas", agregó la entidad fiscalizadora.

Asimismo, se detectó que 23 de los 36 funcionarios revisados no contaban con registros de asistencia o sistemas de control horario, lo que impidió comprobar si efectivamente cumplían las jornadas laborales por las que estaban siendo remunerados.

Actividades particulares remuneradas

La investigación de la Contraloría también reveló que cinco de estos 36 funcionarios contratados por Carabineros emitieron boletas de honorarios a particulares por más de $43 millones durante 2024.

Además, de los 144 oficiales de justicia existentes en la institución, 23 emitieron boletas de honorarios por más de $434 millones en total, realizando actividades remuneradas ajenas a Carabineros.

"Si bien contar con trabajos adicionales no constituye necesariamente una infracción, la falta de registros de asistencia impide determinar con certeza si esas actividades fueron desarrolladas fuera del horario que debían cumplir como funcionarios públicos", agregó la CGR.

El organismo fiscalizador anunció que presentará las acciones correspondientes ante el Juzgado de Cuentas para obtener la restitución de esos recursos mediante un reparo; y Carabineros deberá informar a la Contraloría los resultados de la investigación disciplinaria que inició para determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados.