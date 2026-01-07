El avance de los trabajos de remodelación de la Plaza Baquedano
La remodelación del Plaza Baquedano comenzó el 31 de octubre de 2024, dando inicio a una serie de cortes y desvíos de tránsito en uno de los sectores más transitados de Santiago.
El proyecto, financiado por el Gobierno y el GORE, contempla la construcción de una ciclovía, además de nuevos espacios urbanos. Se proyectaba que las obras finalizaran durante el último trimestre del pasado año, sin embargo, a inicios de 2026 aún no se encuentran terminadas.
