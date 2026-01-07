Emergencia por incendio forestal en el cerro San Cristóbal
Publicado:
Fotos Destacadas
Bernardo Cerezo tuvo su presentación como refuerzo de Universidad Católica
Ryann Torrero mostró sus paradisíacas vacaciones en Belice
Asaltantes del Capitolio se congregaron en el quinto aniversario de los disturbios
Fotos Recientes
Emergencia por incendio forestal en el cerro San Cristóbal
El avance de los trabajos de remodelación de la Plaza Baquedano
Bernardo Cerezo tuvo su presentación como refuerzo de Universidad Católica
Durante la jornada de este miércoles se registró un siniestro en el cerro San Cristóbal, generando una densa columna de humo visible desde distintos puntos de Santiago.
Equipos de Bomberos y brigadas de emergencia trabajaron en el lugar para contener el avance del fuego y evitar su propagación hacia zonas habitadas.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados