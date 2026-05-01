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Tópicos: País | FF.AA. y de Orden | Carabineros

Diputada del Partido Republicano propuso gratuidad para hijos de mártires de Carabineros

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Javiera Rodríguez aseguró que, "como país, tenemos el deber de asegurarles oportunidades reales y un acompañamiento digno en su proceso educativo".

La medida contempla un régimen preferente en la educación escolar, beca de mantención mensual, apoyo psicosocial especializado y un registro nacional de beneficiarios.

Diputada del Partido Republicano propuso gratuidad para hijos de mártires de Carabineros
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Rodríguez afirmó que "debemos pensar en las familias de los mártires de Carabineros, especialmente en sus hijos".
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La diputada Javiera Rodríguez (Partido Republicano) presentó una iniciativa para garantizar el acceso, permanencia y continuidad en el sistema educativo para los hijos de funcionarios de Carabineros fallecidos en servicio.

La propuesta busca crear un programa de Protección Educacional Integral, en base a que el apoyo a las familias de mártires de la institución depende de aportes privados y no del sistema público.

Por ello, las principales medidas contemplan gratuidad automática en educación superior, régimen preferente en la educación escolar, beca de mantención mensual, apoyo psicosocial especializado y la creación de un registro nacional de beneficiarios.

Rodríguez aseguró que "debemos pensar en las familias de los mártires de Carabineros, especialmente en sus hijos, quienes no pueden quedar desprotegidos tras el sacrificio de sus padres. Como país, tenemos el deber de asegurarles oportunidades reales y un acompañamiento digno en su proceso educativo".

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