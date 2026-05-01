Diputada del Partido Republicano propuso gratuidad para hijos de mártires de Carabineros
Javiera Rodríguez aseguró que, "como país, tenemos el deber de asegurarles oportunidades reales y un acompañamiento digno en su proceso educativo".
La medida contempla un régimen preferente en la educación escolar, beca de mantención mensual, apoyo psicosocial especializado y un registro nacional de beneficiarios.
Rodríguez afirmó que "debemos pensar en las familias de los mártires de Carabineros, especialmente en sus hijos".