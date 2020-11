General Rozas deja el cargo tras baleo de carabineros a menores en hogar de Talcahuano

El Gobierno anunció este jueves la renuncia del cuestionado director general de Carabineros, Mario Rozas, luego de que ayer se conociera el baleo, por parte de uniformados, contra dos menores de edad en un hogar de Talcahuano.

El propio Presidente Sebastián Piñera anunció que fue Rozas quien le planteó su renuncia la que finalmente fue aceptada. En su puesto quedó el general Ricardo Yáñez.

"En la mañana de hoy el director general de Carabineros, Mario Rozas, me ha planteado su renuncia al cargo, y me ha dado sus razones y sus argumentos. Yo comparto las razones y argumentos del general Rozas y en consecuencia: he aceptado su renuncia", detalló el Mandatario.

Ante esta determinación, Piñera informó que "he procedido a designar como nuevo general director de Carabineros al general Ricardo Yáñez (...) (a quien) le hemos hecho un encargo muy especial de impulsar con total compromiso y voluntad la modernización de Carabineros de Chile".

Respecto a esto, prosiguió, "todo sabemos que es necesaria, y es necesaria porque Carabineros de Chile cumple una función fundamental. Todos los días más de 60 mil hombres y mujeres de Carabineros se levanta para proteger nuestra seguridad, para proteger nuestras vidas, para proteger nuestros bienes, y ellos saben muy bien que arriesgan sus propias vidas en el cumplimiento de ese deber".

"Por todo esto quiero desearle al general Mario Rozas, quien tiene una muy destacada carrera en Carabineros de Chile, una buena vida, porque hay vida después de ser general director. Y desearle al general Ricardo Yáñez la mejor de las gestiones y los mejores logros en cumplir esta tarea que le he encargado de impulsar una profunda y urgente modernización", dijo el Presidente de la República.

Ministro Delgado viajará a Talcahuano

"El ministro del Interior va a viajar hoy a la región (del Biobío) para tomar contacto con las personas que están accidentadas, los dos niños, y también con los carabineros accidentados, reunirse con el alto mando de Carabineros en la región y también poder visitar el hogar", agregó Piñera.

"Quiero también terminar estas palabras expresando mi solidaridad, mis condolencias, con los niños que fueron lesionados, con sus familias y también con los carabineros lesionados y con sus familias", finalizó.

La situación que desencadenó en la renuncia de Rozas

El hecho que puso en la mesa la solicitud de su dimisión aconteció este miércoles en Talcahuano, cuando la Defensoría de la Niñez denunció que dos niños residentes de un hogar (de 14 y 17 años) que trabaja en colaboración con el Sename, recibieron disparos efectuados por personal de Carabineros.

Según explicó la defensora Patricia Muñoz a través de un video en Twitter, los funcionarios policiales ingresaron "de manera absolutamente injustificada y demedida, utilizan sus armas de fuego y causan lesiones al menos a dos niños que ahora se encuentran en el hospital".

En consecuencia, desde el bloque completo de la oposición, incluso también algunos parlamentarios oficialistas, solicitaron la renuncia del general director de Carabineros.

Desde el Gobierno tampoco tardaron en responder, y mediante un comunicado el Presidente Sebastián Piñera advirtió que "está concentrado en que se esclarezca la verdad en forma total y oportuna".