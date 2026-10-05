Gobierno decretó tres días de duelo nacional por crimen de carabinero Jaime Urrea

El Gobierno decretó tres días de Duelo Nacional por la muerte en acto de servicio del sargento segundo de Carabineros Jaime Ariel Urrea Burgos.

La medida regirá durante las jornadas del lunes 5, martes 6 y miércoles 7 de octubre en memoria del nuevo mártir de la institución policial.

La resolución del Ejecutivo busca rendir homenaje al funcionario de Carabineros, quien perdió la vida luego de recibir un disparo durante un procedimiento por violencia intrafamiliar (VIF) en la comuna de Quilleco, Región del Biobío.

"Acompañamos a su familia, seres queridos y a toda la institución de Carabineros en este momento de profundo dolor", señaló el Ministerio del Interior.

Emboscada y muerte del sargento Jaime Urrea

El incidente se desencadenó cerca de las 23.00 horas del domingo, momento en que personal de Carabineros acudió a una vivienda tras recibir el llamado de auxilio de los hijos de una mujer que estaba siendo agredida por su cónyuge.

El atacante, un hombre de 58 años, registraba antecedentes penales por conducción en estado de ebriedad y una colisión contra un vehículo policial.

Al arribar al inmueble para salvaguardar a la afectada, la patrulla encabezada por el sargento Urrea intentó ubicar al denunciado, quien permanecía oculto en una de las habitaciones de la casa. Fue en ese instante cuando el sujeto arremetió de forma letal contra el funcionario.

Respecto a la dinámica del ataque y las pericias iniciales, el fiscal regional, Roberto Garrido, detalló que el personal uniformado "se constituyó en un domicilio en la localidad de Quilleco para adoptar un procedimiento de violencia intrafamiliar, y una vez en el interior del domicilio fueron informados que un sujeto se encontraba en el interior de una habitación provisto de una escopeta".

"Al aproximarse hasta la puerta del dormitorio, el sujeto abrió la puerta y disparó en contra del funcionario fallecido. Las lesiones fueron a la altura del cuello, y producto de su gravedad, murió minutos más tarde", precisó el persecutor.

Finalmente, informó que "el imputado fue aprehendido por los funcionarios de Carabineros y la escopeta fue incautada. Este es un hecho de extrema gravedad".

Asimismo, los antecedentes preliminares confirmaron que en dicho hogar la víctima no presentaba denuncias formales previas ni atención en centros del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg).

Condena de la institución y el impacto de la violencia intrafamiliar

Debido a este crimen, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, enfatizó el peligro constante al que se exponen los uniformados en este tipo de denuncias domésticas y llamó a no minimizar estos delitos.

"Dejar claro que esto se da en un contexto de violencia intrafamiliar, que también es parte o quizás esta otra criminalidad, a veces silenciosa pero tremenda, trágica, en el cual hay víctimas. Aquí hubo llamados de la víctima que estaba siendo agredida, y Carabineros va a prestar este servicio. Por lo tanto, es algo que no se puede normalizar", señaló el líder policial.

"Nos preocupa tremendamente lo que ocurre a nivel de la violencia intrafamiliar, porque es algo de mayor ocurrencia y que muchas veces no se comenta, que es tremendo, que es trágico, y que lamentablemente finalizó con un carabinero fallecido. Incluso lo que nos señaló el cardenal Chomalí, que matar a un carabinero es matar el alma de un Estado, el alma de Chile, y matar la esperanza de fe y de tranquilidad", puntualizó Araya.

Despedida en la catedral de Concepción

Por su parte, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, confirmó su traslado a la Región del Biobío para acompañar a la institución y coordinar las actividades oficiales.

"Sobre viajes a la región, ya está el general director en la zona. Yo posiblemente vaya dentro del día o mañana en la mañana, estamos tratando de ajustar la agenda entre agenda legislativa, pero posiblemente estemos hoy en la tarde en la zona para dar el pésame, estar con los compañeros de trabajo, el resto de los carabineros, viendo esta situación", comentó el secretario de Estado.

Asimismo, Arrau informó que "los funerales serían el miércoles tentativamente", fecha en la que el Presidente José Antonio Kast "tiene la intención de asistir y están tratando de hacer los ajustes en la agenda para estar presente".

El cuerpo del funcionario policial será trasladado desde el Servicio Médico Legal de Los Ángeles hacia el sector de Chacayal para su velatorio íntimo. Posteriormente, sus restos serán llevados este miércoles a la Catedral de Concepción, donde se celebrará una misa oficial y el último homenaje institucional.

Paralelamente, el agresor quedó a disposición de los tribunales de justicia para su correspondiente audiencia de control de detención.