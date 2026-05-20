Rancagua: Carabineros son acusados de golpear, intimidar y falsear cargos a víctima

En el Juzgado de Garantía de Rancagua fueron formalizados este miércoles los dos carabineros que el martes fueron detenidos en la Primera Comisaría de la ciudad -donde trabajaban- en el marco de una investigación por apremios ilegítimos.

Según expuso el Ministerio Público en la audiencia, el 2 de noviembre de 2025, ambos uniformados golpearon al conductor y al copiloto de un vehículo, efectuaron disparos injustificados con armas de fogueo para amedrentarlos, y elaboraron un parte policial falso en el que atribuyeron a una de las víctimas manejo bajo la influencia del alcohol y atentado.

El fiscal José Villacura puntualizó que "es factible que, como autoridad, los carabineros utilicen fuerza en un procedimiento de resguardo, pero en este caso particular, no se observa acto alguno que hubiese requerido la fuerza" que se aplicó.

"Los funcionarios se observan -en videos- cuando agreden, (situación) concordante con la denuncia que existe, y además hay constatación de lesiones que ratifican la agresión por parte de los funcionarios policiales", dijo el persecutor.

En este caso, advirtió Villacura, "lo que estamos viendo principalmente afectada es la fe pública".

Uno preso, el otro no

Uno de los expolicías fue formalizado por apremios ilegítimos, falsificación de instrumento público (el parte policial mentiroso), tenencia ilegal de armas de fuego y disparos injustificados en la vía pública. Quedó en prisión preventiva por la suma de delitos y riesgo de fuga.

El segundo imputado quedó con arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas, tras ser formalizado por apremios ilegítimos y falsificación de instrumento público.

Horas después de la detención de ambos acusados, el martes, la Zona O'Higgins de Carabineros comunicó su "baja inmediata desde las filas", y condenó asimismo "cualquier conducta que trasgreda los valores y principios de los miles de hombres y mujeres que (integran la institución y que) diariamente trabajan por el bienestar y seguridad de la ciudadanía".