Viudas de carabineros exigen que promoción de grado se aplique también a quienes mueren de franco

En el marco del aniversario 99 de Carabineros, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini, se reunió este lunes con dirigentas de la Fundación "Unidas por Siempre", organización que agrupa a las viudas de mártires de la policía uniformada.

En este encuentro, la secretaria de Estado enfatizó que, a diferencia de sectores que "han denostado la labor policial", la administración del Presidente José Antonio Kast no dejará de lado su compromiso con la institución.

Aunque también valoraron algunos de los anuncios realizados por el Gobierno, las viudas mantienen las expectativas respecto a otras medidas específicas de apoyo, como el pago del bono trimestral para los funcionarios.

De todas maneas, en la reunión no fueron socializadas las medidas anunciadas por el Presidente Kast, dado que era un encuentro orientado a la "contención y acompañamiento".

En este encuentro también participó la diputada republicana Javiera Rodríguez.

Lucha de las viudas de Carabineros por un grado póstumo justo y expedito

Una de las principales preocupaciones y demandas expresadas por las viudas de mártires de Carabineros gira en torno al reconocimiento del grado póstumo para sus cónyuges fallecidos en el cumplimiento del deber.

Esta situación fue expuesta por Nancy Miranda, viuda de Yonny Alejandro Novoa Leal, un carabinero encontrado sin vida en 2016 mientras vestía de civil en la comuna de Lo Prado.

"Generalmente, cuando fallece el funcionario, el que está activo en ese momento y con uniforme, inmediatamente pasa a tener su grado póstumo", comentó Miranda, que advirtió que la situación cambia drásticamente para quienes, como su esposo, no se encontraban "en acto de servicio y que están en su día franco".

Según su testimonio, en estos casos "no siempre son le dan su grado póstumo, porque hay una investigación de por medio y eso es súper largo".

La viuda ejemplificó la magnitud del problema con su propio caso, señalando que "se demoraron cinco años" en este proceso, una demora que -aseguró- genera angustia para las familias que ya enfrentan la pérdida de un ser querido.

"Pediría que eso tiene que cambiar. El funcionario que da la vida por proteger la vida de otros, sí o sí se merece llegar siempre a su grado máximo y tener el grado póstumo mayor que puedan optar", concluyó.