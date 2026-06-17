Tatuadora celebró emotivo encuentro con Boric: "Lo pasamos regio y tatuamos violetas"

La tatuadora María León celebró el emotivo encuentro que tuvo con el expresidente Gabriel Boric (2022-2026), tatuándole un homenaje a su hija Violeta.

La reconocida artista chilena compartió en sus redes sociales la visita que tuvo del exmandatario, destacando que una de las "cosas lindas que me ha dado este oficio (es) conocer a gente tan diversa y, en este caso, que tango admiro".

León agradeció al expresidente "por venir a homenajear a tu linda Violetita", sumando un diseño de violetas a su piel.

La artista compartió registros del encuentro en sus redes sociales.

"Gracias Gabriel por venir, lo pasamos regio y tatuamos violetas", festejó la artista nacional en su cuenta de Instagram (@marialeontattoo) al publicar una postal en recuerdo del momento.

Aquella publicación se transformó en la más popular de León y, al cierre de esta nota, seguía viralizándose con más de 37 mil likes y cientos de comentarios.