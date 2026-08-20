Gobierno activa registro obligatorio de celulares prepago para prevenir estafas

Desde este jueves 20 de agosto, todas las líneas de telefonía móvil prepago que existen en Chile deberán estar asociadas a una identidad, luego de que entrara en vigencia una modificación a la Ley General de Telecomunicaciones impulsada por el Gobierno a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel).

La medida busca reducir el anonimato en este tipo de servicios y entregar nuevas herramientas para identificar a quienes utilicen estos números para cometer estafas telefónicas u otros delitos.

El nuevo sistema obliga a las empresas de telecomunicaciones a mantener información que permita identificar a los titulares de las líneas, como el nombre, domicilio y número de cédula de identidad o pasaporte, entre otros antecedentes, además de adoptar medidas para proteger esos datos.

¿Cómo se realizará el registro?

La identificación podrá hacerse de forma digital o presencial, a través de los sistemas que las compañías ya utilizan para distintos trámites. Para verificar la identidad podrán recurrir a mecanismos como huella dactilar, reconocimiento facial, preguntas de seguridad, autenticación de doble factor o firma electrónica avanzada.

En el caso de quienes compren un nuevo chip, el registro deberá completarse antes de activar la línea o realizar una recarga. Si la compra se hace en una sucursal, el procedimiento podrá efectuarse con ayuda del personal.

Para los números que ya están activos, la verificación será solicitada cuando el usuario realice una operación que requiera la intervención del operador, como activar una recarga, una bolsa de internet o minutos para llamadas.

Una vez iniciado el proceso, habrá un plazo de 10 días corridos para completar la validación. Si no se realiza dentro de ese periodo, la línea no podrá recibir nuevas recargas hasta que su identidad quede registrada.