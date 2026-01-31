Coordinadora 8M acusó "instrumentalización del feminismo" por parte del Gobierno de Boric

A poco más de un mes de que José Antonio Kast asuma la Presidencia de la República, la Coordinadora Feminista 8M anunció que se mantendrá en "estado de alerta" frente al nuevo escenario político.

Así lo afirmó su vocera, Fernanda Cavada, quien sostuvo que, pese al énfasis del Mandatario electo en seguridad por sobre agendas de género, el movimiento feminista "sigue vigente" y con capacidad de convocatoria.

En entrevista con La Tercera, Cavada también realizó un balance crítico del saliente Gobierno del Presidente Gabriel Boric, que se autodefinió como feminista.

"Siempre hemos pensado que el Gobierno se autodefinió feminista y que, desde esa autoafirmación, se sostuvieron una serie de propósitos de Gobierno que finalmente no fueron logrados. Sí es importante reconocer avances normativos en ciertas legislaciones, como la ley de pago efectivo de pensiones de alimentos o la ley integral contra la violencia hacia las mujeres. Pero también reconocemos que ha habido una instrumentalización del feminismo", dijo la dirigenta.

Para la vocera de 8M, "en nombre del feminismo —o más bien en nombre de las mujeres— se aprobaron una serie de reformas que fortalecieron distintas cuestiones. Por ejemplo, que con la bandera de los cuidados se lave la imagen del desalojo de familias sin casa, como ocurrió en la toma de San Antonio. O que en nombre de las víctimas de femicidio se aplauda una reforma a la ley de migraciones".

"Mientras el Gobierno se enaltecía como feminista, ocurrió una de las situaciones más graves que hemos visto durante esta administración: el abuso sexual en el Ministerio del Interior", fustigó, en referencia al caso del exsubsecretario Manuel Monsalve, imputado por la presunta violación de una subordinada en septiembre de 2024.

Respecto a las críticas al movimiento feminista por una supuesta falta de reacción frente a la denuncia contra el otrora "zar de la seguridad" de Boric, Cavada aseguró que sí hubo pronunciamientos y convocatorias públicas.

"Como movimiento feminista siempre nos mantuvimos alertas. En general, a quienes sostenían que no hubo una crítica abierta, los invitábamos a revisar nuestras redes. Convocamos permanentemente a manifestarnos afuera de La Moneda, sacamos un comunicado e incluso levantamos una campaña en torno a esta denuncia y a este proceso. Condenamos abiertamente que se tratara de un caso de violencia sexual, el más grave que hemos conocido en un Gobierno en democracia", dijo la vocera.

"Nuestra autocrítica, en ese sentido, no tiene mucho lugar, porque siempre nos manifestamos en concordancia con la gravedad de la denuncia. Una de las situaciones más críticas fue que el Presidente no tomó providencias para resguardar a la víctima, al contrario", afirmó.