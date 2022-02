Delgado defendió viaje de Allamand a España: Usó su feriado; no hay un doble rol, sigue siendo canciller

El minsitros del Interior, Rodrigo Delgado, defendió al canciller Andrés Allamand asegurando que se encuentra en España -en plena crisis migratoria- "haciendo uso de su feriado", agregando que "no hay un doble rol".

El ministro de Relaciones Exteriores se encuentra preparando su arribo a la Secretaría General de Iberoamérica en Madrid, y fue el propio ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, José Manuel Albares, quien compartió el pasado jueves las fotografías de la "primera reunión de trabajo" junto al ex senador.

Según consignó La Tercera PM, Delgado señaló que "tal como lo ha manifestado la Cancillería, el canciller Allamand está haciendo uso de sus vacaciones, de su feriado".

"Él si bien es cierto está designado en un nuevo cargo, no está en funciones de ese nuevo cargo, por lo tanto, aún no asume esas funciones y entiendo que en el marco de ese feriado legal tuvo una reunión protocolar, pero está haciendo uso de su feriado, tal cual lo puede hacer cualquier funcionario público", insistió.

El titular de Interior aseguró que Allamand participó de "una reunión protocolar; una reunión más bien de carácter social".

"Él está haciendo uso de su feriado y seguramente en los próximos días estará en el equipo de trabajo con nosotros. Aún no asume en plenitud esas funciones, él está designado, lo designaron en ese cargo, pero él sigue siendo canciller y por supuesto tendrá que asumir una vez que deje de ser canciller", declaró Delgado.

Sobre la ausencia de Allamand en plena crisis migratoria, el ministro recalcó que "la coordinación con Bolivia no ha sido fácil, con el canciller Allamand en funciones o de vacaciones nunca ha sido fácil, así es que la verdad que no tiene mucho que ver que esté o no esté el canciller en sus funciones".

"El canciller está designado en un nuevo cargo que se lo ganó obviamente con su trayectoria, con su experiencia, pero él sigue siendo canciller, aquí no hay un doble rol y fue en el marco del uso de sus vacaciones en donde aparentemente hubo una reunión, más bien de carácter social", cerró.