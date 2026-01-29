Familia de gásfiter fallecido en La Moneda denunció "silencio institucional"

A través de una carta publicada en El Mercurio, el hijo de Hugo Morales Soto, el gasfíter que falleció en el Palacio de La Moneda tras cumplir una extenuante jornada laboral de 18 horas en septiembre de 2024, denunció un total "silencio institucional" respecto al caso.

En la misiva, titulada "490 días sin respuesta para la familia de un gásfiter que perdió la vida al interior del Palacio de La Moneda", Mauricio Morales Soto acusó que a "más de un año y cuatro meses desde que se anunciara un sumario administrativo que, hasta hoy, no ha entregado conclusiones ni explicaciones públicas" por parte del Gobierno.

"Lo más preocupante es que esta espera no solo se limita al ámbito administrativo interno, sino a su cargo como empleado público", enfatizó.

El denunciante manifestó que "tratándose de un caso ocurrido en la sede del Poder Ejecutivo, el silencio institucional resulta difícil de comprender y aún más de justificar. La prolongación de los plazos, la falta de información y la ausencia de diálogo no sólo profundizan el dolor de una familia, sino que también ponen en entredicho el compromiso del Estado con la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto por la vida de los trabajadores".

Elizalde: "Es entendible el dolor"

La respuesta oficial llegó desde la Región del Biobío por parte del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien abordó la controversia asegurando que el proceso disciplinario sigue vigente.

El secretario de Estado explicó que el sumario está siendo llevado a cabo por la Dirección de Administración de La Moneda y que se encuentra en una etapa de desarrollo.

"Hay un sumario en curso para total esclarecimiento de los hechos y la Contraloría ha hecho sugerencias y observaciones que han sido acogidas en el marco de ese sumario", dijo Elizalde, quien manifestó que la voluntad del Gobierno es que los hechos se esclarezcan por completo para otorgar tranquilidad a los familiares de la víctima.

"Lo primero que es muy importante es que se esclarezcan los hechos sobre la base de esta investigación y adicionalmente es entendible, sin duda, el dolor que ha generado para la familia esta situación tan compleja. Mayor razón para que se esclarezcan completamente los hechos", afirmó el ministro.