Barros defiende a Steinert: "Quizás no es la reina mediática, pero hay resultados"

El ministro de Defensa, Fernando Barros, salió en respaldo de la titular de Seguridad, Trinidad Steinert, afirmando que las críticas en su contra son "absolutamente injustas".

En conversación con El Diario de Cooperativa, Barros enfatizó que "la situación de la ministra es de absoluta injusticia".

"Defensa y Seguridad tienen un plan de acción y de trabajo conjunto. Se están haciendo las cosas. Todos estos desalojos, las detenciones, etcétera, ocurren. Lo que pasa es que esto, como le digo, aquí la labor principal es cumplir y hacer que se cumplan las resoluciones judiciales", sostuvo Barros quien agregó que "hay una presión política muy fuerte".

A su juicio, existe "una ansiedad por resultados". Sin embargo, añadió, "es irresponsable pretender que en 60 o 90 días, o incluso en un año, se van a resolver temas tan complejos".

Barros añadió que "todos los procedimientos que hemos tenido estos días suponen una decisión, una dirección. Y a la ministra Steinert la respaldo plenamente. Ha sido responsable. Quizás no es la 'reina mediática' en cuanto a expresarse de la mejor manera para explicar, pero los resultados demuestran que hay un ministerio, la ministra y su subsecretario, que están trabajando con planificación, una coordinación con Carabineros y PDI y de los recursos disponibles, muy digna de destacarse".

"No es justo lo que se está viendo con ella. Por lo tanto, yo llamo a los medios periodísticos, llamo a la ciudadanía a ser responsables, a tener calma. No podemos pretender en 60 días tener las cosas listas", añadió.

El ministro enfatizó que "cuando hablamos de plan, pongámonos de acuerdo a qué nos referimos. ¿Hay un plan de acción? Sí, hay un plan de acción".

"Plan hay, acciones hay", puntualizó.