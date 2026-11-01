Camila Vallejo cuestionó que Rabat siga como ministro: "Ha mentido y ocultado información"

La exministra Camila Vallejo cuestionó este domingo al Presidente José Antonio Kast por mantener en el cargo al titular de Justicia, Fernando Rabat, principal apuntado por el escándalo de las rebajas de condena a sentenciados por delitos sexuales contra menores de edad.

En entrevista con radio Nuevo Mundo, la otrora secretaria de Estado criticó que "justo en el momento que el Poder Judicial cambia el criterio a favor de las víctimas, al ministro Rabat se le ocurre empezar a aprobar por la vía administrativa las solicitudes".

Debido a esto, la militante comunista señaló que es "realmente incomprensible que el Presidente José Antonio Kast siga respaldando políticamente a un ministro que ha mentido, que ha cambiado las versiones, que ha ocultado información, que ha entregado información parcial para seguir con esta lógica de echarle la culpa al empedrado o al gobierno anterior".

La exministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, lanzó duros cuestionamientos contra la permanencia del titular de Justicia, Fernando Rabat. (FOTO: ATON)

Respuesta oficialista y el debate por la acusación constitucional

Los dardos de la exvocera se dan en un clima de tensión política marcado por la eventual presentación de una acusación constitucional contra Rabat.

La ofensiva no solo abrió un flanco entre el Ejecutivo y las fuerzas de oposición, sino que también evidenció posturas encontradas al interior del oficialismo, donde Chile Vamos optó por marcar distancia mientras el Partido Republicano sostiene un respaldo cerrado al titular de Justicia.

"Respecto al ministro Rabat, no me corresponde pedir su salida para satisfacer a la oposición. Le corresponde dar explicaciones y conducir a una solución que se haga cargo de las víctimas. Los cambios de gabinete los decide el Presidente", afirmó el diputado Agustín Romero (Republicanos).

Asimismo, dio cuenta que "una acusación constitucional debe evaluarse por sus fundamentos, no utilizarse para forzar una renuncia. Yo como republicano y diputado de gobierno, mi posición es súper clara: respaldar al Presidente".

El Partido Republicano salió en defensa del ministro Rabat y descartaron apoyar una eventual acusación constitucional para forzar renuncias. (FOTO: ATON)

A esta defensa se sumó el subsecretario de la Segegob, Gonzalo Arenas, quien en "Mesa Central" de Canal 13 cuestionó el relato de la oposición, recordando que la normativa aplicada lleva más de 20 años de vigencia.

Arenas enfatizó que no existen fundamentos jurídicos para un juicio político y apeló a la lealtad constitucional de los parlamentarios de la coalición de gobierno.

El Partido de la Gente: pieza clave en el Congreso

En medio de la arremetida opositora encabezada por figuras como Vallejo y la resistencia del bloque oficialista, los equilibrios en la Cámara de Diputadas y Diputados dependen de bancadas no alineadas.

El Partido de la Gente (PDG) se instaló como un actor determinante para el avance de la acusación constitucional, aunque hasta el momento sus legisladores mantienen diferencias internas y no han fijado una postura común frente a la votación.