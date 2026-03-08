Camila Vallejo: "Este Gobierno hizo política feminista de manera decidida"

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, destacó los avances de la Administración de Gabriel Boric en perspectiva de género, remarcando que éste "hizo política feminista de manera decidida".

En entrevista con TVN, la vocera del actual Ejecutivo subrayó los logros alcanzados por la denominada "Ley Papito Corazón" tras su implementación: "Permitió que muchas mujeres por fin recibieran la pensión de alimentos que se les adeudaba para poder sostener la vida y el cuidado de sus hijos", valoró.

"Eso hace una transferencia de recursos importantísima que, evidentemente, ha mejorado las condiciones materiales de existencia de muchas mujeres con sus hijos", puntualizó la portavoz.

Vallejo destacó, además, otros avances como la "ley integral contra la violencia hacia las mujeres" y resaltó medidas generales como el fortalecimiento del GES y la reforma de pensiones.

"En general, logramos avanzar muchísimo en la perspectiva de género, es decir, poner atención a la realidad de las mujeres en cada legislación que sacamos adelante", aseveró.

"Política feminista decidida"

La ministra vocera también fue consultada por el concepto de "Gobierno feminista", adoptado por la actual Administración durante sus inicios, en 2022.

"Yo creo que este Gobierno hizo política feminista de manera decidida. Fue un Gobierno que trató de ser feminista en casi todos los aspectos. Tuvimos momentos difíciles. Tuvimos momentos donde el enfrentar la coyuntura o crisis con perspectiva feminista era un tremendo desafío", enfatizó.

En ese sentido, apuntó a la complejidad del caso Monsalve para el Gobierno de Gabriel Boric y aseguró que "ese fue el momento más duro para quienes tenemos un compromiso con las mujeres".

"No es justo para las mujeres de nuestro país permitir que ese episodio nuble o borre todos los avances que logramos como Gobierno y que fue, además, de la mano de las organizaciones de mujeres", sentenció Vallejo.