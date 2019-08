Caso PS: Cecilia Pérez será defendida por Luis Hermosilla y le pagará de su bolsillo

El abogado Luis Hermosilla asumió la defensa de la ministra Cecilia Pérez ante la denuncia en su contra presentada por los senadores Yasna Provoste (DC), Rabindranath Quinteros (PS) y Pedro Araya (independiente) por sus declaraciones sobre el PS y el narcotráfico.

Desde el Gobierno aclararon que los honorarios de Hermosilla -abogado de la familia de Jaime Guzmán y del Ministerio del Interior- van a ser asumidos por la propia secretaria de Estado a título personal.

Los senadores de oposición se habían reunido la mañana de este viernes con el fiscal nacional, Jorge Abbott, donde formalizaron la denuncia contra la titular de Segegob.

Hermosilla es abogado de la familia de Jaime Guzmán y del Ministerio del Interior.

En la instancia, los parlamentarios pidieron que la ministra Secretaria General de Gobierno sea citada a declarar por no haber cumplido el deber de todo funcionario público de poner en manos de la Justicia cualquier eventual antecedente de delito.

El lunes pasado, al responder a una pregunta acerca de la acusación constitucional que el PS promueve contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, la vocera de Gobierno afirmó que "ya no tienen pudor, no tienen pudor para tratar, a través de esta acusación, de ocultar lo que todos los chilenos queremos saber, qué relación tiene el PS con el narcotráfico".

Frente a esta declaraciones, los senadores también pidieron que la Fiscalía oficie al Presidente Sebastián Piñera, quien respaldó a Pérez, para que aclare si tenía conocimiento de los dichos que iba a formular su ministra el lunes pasado; porque de existir delito, éste debía ser denunciado ante las instituciones pertinentes.

Aleuy: "Piñera ha dejado al gabinete como un gabinete interdicto"

El ex subsecretario del Interior Mahmud Aleuy también comentó el conflicto entre su partido y el Ejecutivo, asegurando que el Presidente Piñera "ha perdido progresivamente el control de la agenda y, además, ha dejado al gabinete como un gabinete interdicto".

En el programa "Las cartas sobre la mesa" de Infogate, el ex subsecretario de Michelle Bachelet sostuvo que "este Gobierno ha dejado de darle conducción al país y los chilenos no nos merecemos eso".

"Ha ido socavando más de lo esperable las relaciones entre las instituciones", expresó.

Diputado RN: Denuncia no tiene ningún futuro

Por su parte, desde la colectividad de la ministra, el jefe de bancada de RN, diputado Jorge Rathgeb, defendió a la ministra Pérez, asegurando que la denuncia no tiene sustento legal.

"La denuncia efectuada no tiene ningún sustento legal. No tiene ningún futuro y es lamentable que finalmente, se esté perdiendo tiempo de los funcionarios públicos para realizar diligencias que no van a conducir a nada", manifestó.

Rathgeb apuntó a que "se ha tratado de hacer un punto político, pero finalmente no hay ninguna responsabilidad por parte de la vocera de Gobierno".

La ministra Pérez no ha tenido actividades públicas desde el martes -cuando dijo que no tiene "por qué pedir disculpas"-, mientras que la timonel de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, dijo que "es una denuncia, no es una querella y creo que no tiene ningún sustento".

"Lo que están haciendo es tratar de alargar la pataleta que les generó y creo que esta reacción bastante inexplicable tiene que ver más bien con el miedo que les da que la ministra Cubillos avance en las investigaciones, que ya están saliendo los resultados en donde complica a personeros de la oposición y, particularmente, del PS, y también el miedo que les da o las ganan que tienen de poder dañar a alguien que tiene gran potencial electoral", manifestó.

Ex fiscal Gajardo: Es lamentable que Fiscalía investigue dimes y diretes de políticos

Por su parte, el ex fiscal Carlos Gajardo fue crítico de la arista judicial abierta por los dichos de la minista Pérez, pese a reconocer que sus declaraciones están "equivocadas".

A través de su cuenta de Twitter, el otrora persecutor dijo que "es lamentable que pretendan que la Fiscalía entre a investigar dimes y diretes de políticos, porque cuando había que investigarlos en serio (Penta/SQM) hubo acuerdo transversal para terminar esas investigaciones".