08:47 - | Ministra de la Segpes, Ana Lya Uriarte: "Venimos (a La Moneda) a instalarnos ya en propiedad en el cargo. Me voy a Valparaíso dentro de poquito para hacer el saludo protocolar a la Cámara de Diputados y al Senado , como corresponde"

19:52 - | [En vivo] Paulina Vodanovic: Cuando Macaya dice eso se refiere a que una Constitución se construye para el futuro, para 50 o para 100 años. Me imagino que a eso alude, porque lo dijo en la reunión también

19:49 - | [En vivo] Paulina Vodanovic: Una Constitución no puede ser de izquierda o de derecha; tiene que ser una Constitución que garantice derechos, que regule las relaciones de poder y que fije normas e instituciones

19:42 - | [En vivo] Paulina Vodanovic, líder del Partido Socialista: Hoy día ya no podemos hablar de la teoría de los anillos; estamos todos los partidos del Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad representados en igualdad

17:30 - | Sólo el Partido Republicano se restó de la reunión por estar en un proceso de reflexión. No descartaron a futuro tener una cita con el Gobierno #CooperativaContigo

14:11 - | #CooperativaContigo Ministra del Interior, Carolina Tohá: Cambiar nombres no tiene un efecto mágico, lo que lo tiene es mover las energías del Estado en todo el país en dirección a responder a la ciudadanía, mover nuestra capacidad de lograr acuerdos

13:54 - | #CooperativaContigo Boric: Hoy se marca un nuevo aire, no ha sido fácil, pero los cambios nunca son fáciles y confío en este equipo para liderar el reencuentro que tenemos que ejercer en Chile con el proceso constituyente y con atender a las demandas

13:45 - | #CooperativaContigo Presidente Boric: Este cambio de gabinete no es sólo protocolar o para la foto, aquí cambia también el comité político, que es la conducción de nuestro Gobierno

13:45 - | #CooperativaContigo Presidente Boric: Duele pero es necesario, es quizás uno de los momentos políticos más difíciles que me ha tocado y lo sacaremos adelante, en conjunto, por los chilenos y chilenas y por Chile

13:44 - | [En vivo] #CooperativaContigo Presidente Gabriel Boric: Hago este cambio de gabinete pensando en nuestro país, los cambios de gabinete siempre son dramáticos y a este no le ha faltado su dosis

13:18 - | Diputada Carmen Hertz (PC): Me parece insólito que la derecha pautee el devenir y la conformación de los gabinetes en este país, no tienen autoridad moral alguna

13:15 - | Diputada Carmen Hertz (PC) en el Congreso: "Me parece muy lamentable que no se haya confirmado, si fue así, al subsecretario Cataldo. No puedo aceptar que vengan especímenes de la extrema derecha a cuestionarlo"