Alcaldes piden pide a Kast decretar Estado de Catástrofe y usar el 2% constitucional

El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, hizo un llamado al Presidente José Antonio Kast para que declare Estado de Catástrofe en las regiones afectadas por el sistema frontal y active el uso del 2% constitucional contemplado en la Ley de Presupuestos para emergencias.

Según explicó la ACHM, el temporal está impactando con fuerza la infraestructura de distintas localidades, en un área que se extiende desde la Región de Atacama hasta la Región de Los Lagos.

"La situación es descomunal y requerirá tiempo para cuantificar la verdadera magnitud de esta catástrofe. Los vecinos de las regiones de Atacama y Coquimbo requieren soluciones hoy, y está a la vista la necesidad de ejecutar esta herramienta que tiene el presidente Kast", señaló Alessandri.

La crítica situación de Ovalle

Ovalle es una de las comunas más afectadas por el sistema frontal, con destrucción de infraestructura y personas aisladas. En ese contexto, el alcalde Héctor Vega dijo en El Diario de Cooperativa que necesitan la declaración de zona de catrástofe.

Los rescates de las personas aisladas sólo han podido ser realizadas por un helicóptero de Carabineros en la zona y otra aeronave de un privado que prestó su ayuda. La aeronave del Ejército que nos habían comprometido nunca llegó", lamentó.

"Lo único que queríamos solicitarle al Gobierno en este rato hoy día es, por favor, que nos decreten zona de catástrofe, porque con eso podemos movilizar mayor cantidad de recursos".

"La reconstrucción acá va a ser bastante complicada, tenemos mucha zona aislada. Todo el sector de la costa en este minuto tenemos muy poca comunicación, los caminos se encuentran cortados. Tenemos la comuna casi en una isla porque la ciudad es el único lugar que está conectado, todo el resto está aislado", explicó el alcalde.

El alcalde de Ovalle enfatizó que "necesitamos los recursos. Hoy día para poder solicitar los recursos hay una burocracia muy grande porque si bien estamos operando solamente con el 2% que nos entrega el gobierno regional, en realidad usted sabe, la burocracia del Estado es terrible. Vamos a llegar con los recursos cuando ya el frente haya pasado".

Qué implica el 2% constitucional

El 2% constitucional corresponde a un monto de 1.400 millones de dólares disponibles para este período 2026.

Entre sus competencias se encuentra la recuperación de infraestructura y servicios básicos municipales -como edificios consistoriales, bibliotecas, centros comunitarios, teatros y jardines infantiles-, además de la reparación de infraestructura destinada a la atención primaria de salud, entre ellas Estaciones Médicas de Barrio, consultorios y Cesfam, varios de los cuales han sufrido daños producto del temporal.

Alessandri enmarcó su petición en un contexto económico más amplio, apuntando a los efectos que los desastres naturales generan sobre los hogares.

"Han sido años difíciles para los chilenos, con una economía estancada y, además, enfrentando desastres naturales que golpean directamente el bolsillo de las familias. Creemos que esta decisión puede ayudar a que las personas que lo han perdido todo tengan una solución pronta", enfatizó el presidente de la ACHM.