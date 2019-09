Diputado DC: La acusación contra la ministra Cubillos no busca frenar su futuro político

El diputado Mario Venegas (DC), miembro de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, descartó que la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, intente frenar su posible candidatura al Senado.

El parlamentario le respondió al ex ministro de Educación Harald Beyer –destituido por el Congreso en la primera administración de Piñera luego de que fuera aprobada la acusación constitucional en su contra-, quien afirmó en una entrevista con El Mercurio que "hay otros factores detrás" de la acusación contra la titular del Mineduc.

"No me sorprenden mucho los comentarios del señor Beyer, porque son parte de una estrategia diseñada con antelación a la presentación de la acusación en orden a desacreditarla, a señalar que no tiene fundamentos", señaló Venegas.

"No tiene nada, absolutamente nada que ver, con el tema de un posible y potencial futuro parlamentario de la señora ministra", aseveró el parlamentario.

La Moneda insiste: "Ella ha cumplido el programa de Gobierno"

Desde La Moneda, la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, volvió a brindarle un espaldarazo a la ministra Cubillos, aseguró que ella ha cumplido "a cabalidad" el programa del Ejecutivo.

"Harald lo vivió en nuestro primer Gobierno, él fue destituido. Nosotros vamos a seguir sosteniendo con mucha fuerza que esta acusación constitucional no tiene ningún fundamento jurídico, ningún fundamento legal", aseguró la titular de Segegob.

La secretaria de Estado recalcó que "la ministra Marcela Cubillos ha cumplido a cabalidad el programa de Gobierno por el cual los chilenos eligieron al Presidente Piñera"

"Nosotros esperamos que en estos días de profundo espíritu republicano, de respeto mutuo, los parlamentarios puedan reflexionar y finalmente desestimar la acusación constitucional, tal como tenemos convicción desde el propio Gobierno", concluyó.