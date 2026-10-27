La geóloga Francisca Roldán criticó en Cooperativa la baja prevención y la precaria gestión de las autoridades nacionales ante las emergencias climáticas, producto de "un círculo vicioso en que nadie hace caso" y cuyas consecuencias sufrimos al modo de Morocho, el perrito que hizo noticia a inicios de mes por quedar atrapado en medio del cauce del río Mapocho.

"(Estos fenómenos climáticos) eran esperables. Lo veníamos advirtiendo desde octubre del 2015 y para nosotros no es sorpresa. La sorpresa, para mí, es que las autoridades no hayan tomado las medidas suficientes con tiempo", dijo la experta en aluviones.

Ante los desastres, llamó a "invertir en ciencia y en expertos en la toma de decisiones" -idealmente a nivel municipal- e implementar, como medidas a corto plazo, estaciones pluviométricas.

De todos modos, la egresada de la U. Católica del Norte señaló que para manejar estas emergencias "hay un tema de recursos, disposición y comunicación", pues "muchas veces se deja fuera a la parte académica de los Cogrid" y, finalmente, se toman decisiones basadas en algún grado de "desinformación".

Por ejemplo, "(desde el mundo experto) estamos ofreciendo investigaciones que ya están hechas, pero que posteriormente no son recibidas y tenemos que estar tocando puertas, cuando ambas partes deberían estar interesadas. Entonces, estamos aportando a un círculo vicioso donde nadie hace caso y sufrimos las consecuencias el día de hoy", fustigó Roldán.

Por ello, llamó a las autoridades a "trabajar mancomundamente", ya que "por supuesto que hay que avisar a la población (de mejor manera sobre estas emergencias). Ya lo hemos visto y en otras entrevistas también lo pongo como titular: todos somos Morocho finalmente, porque estamos solos reaccionando", afirmó la geóloga.

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